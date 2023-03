O técnico Marcão (ao centro) fala com a comissão técnica e jogadores no começo dos trabalhos (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube iniciou, nesta segunda-feira (13), os trabalhos visando a disputa do Campeonato Paranaense 2ª Divisão. O primeiro dia de treinamento aconteceu no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras, e foi destinado as avaliações físicas, de fisiologia e nutricionais com os profissionais do departamento de saúde do clube.

Antes disso, o técnico Marcão conversou com os atletas e ressaltou a importância desse trabalho inicial mesmo sem a chegada de todos os jogadores. “Muitos jogadores que vão vestir a camisa do Paraná ainda estão em atividade nas retas decisivas dos campeonatos estaduais. Mas quem se apresentar já vai iniciar o trabalho que será importante para a conquista dos nossos objetivos”, afirmou o treinador.

Ainda há poucas informações sobre o elenco do Paraná Clube para a segunda divisão do Paranaense, que começa em 29 de abril. Um dos poucos reforços especulados é o lateral-direito Anderson Tanque, 25 anos, do São Joseense.

PREPARAÇÃO

Nesses primeiros dias, o preparador físico Rodolfo Mehl fará um trabalho específico com os atletas que forem se apresentando. “A maioria desses jogadores que vão chegar estava em atividade e com minutagem alta neste ano. Então, não teremos aquele período específico para trabalhos físicos. Vamos analisar caso a caso para que o Marcão inicie os trabalhos no campo”, comentou.

Nesta segunda-feira os atletas passaram por avaliação antropométrica, aferição de peso, percentual de gordura, peso de massa muscular e de gordura. Os trabalhos seguem nesta terça-feira (14), novamente no CT Ninho da Gralha, com mais alguns testes da fisiologia. Os novos atletas que chegaram e ainda vão chegar serão apresentados ao final do processo de contratação e assinatura do contrato.