Postagem da Evidence 5000 (Crédito: Reprodução/Instagram)

A Evidence 5000 Lounge Bar, que se apresenta como uma ‘casa de entretenimento para adultos’, divulgou em redes sociais que será o patrocinador master do Paraná Clube em 2023. O clube ainda não anunciou qualquer parceria nesse sentido.

O anúncio da Evidence provocou reação da torcida feminina Gralhas da Vila, que postou uma nota de repúdio nas redes sociais. “Quando aceitamos que alguém estampe em nossa camisa algo que é favorável a tudo isso, estamos validando a exploração e objetificação de corpos, em sua maioria – e nesse caso, talvez até de forma total – femininos”, diz o texto. “O coletivo Gralhas da Vila surgiu em um movimento nacional para lutar pelo espaço da mulher no estádio e em qualquer outro lugar. Temos como objetivo mudar uma realidade machista, que sexualiza o corpo da mulher a todo momento”, completa.

– O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual de crianças e adolescentes, estando apenas atrás da Tailândia.

– Brasil é o primeiro lugar em exploração da América Latina.

– Turismo sexual estimula exploração sexual infantil no Brasil. pic.twitter.com/J1vsYPRB8s — Gralhas da Vila (@gralhasdavila) March 29, 2023

“Lutamos contra agressões e assédios, contra a falta de espaço e fala, precisamos pensar até mesmo em qual roupa utilizar em dias de jogos por medo do que pode acontecer. Como torcedoras, além de nos sentirmos constrangidas, sentimos também vergonha”, afirma a nota de repúdio. “É inaceitável que o Paraná Clube não leve em consideração a luta diária de suas torcedoras e de todas as mulheres. É inaceitável que o clube seja conivente com um patrocinador que traz o corpo feminino como produto”, argumenta. “Seguiremos lutando contra uma sociedade que acredita que a mulher nasceu para servir ao homem, que acredita que nosso corpo é puramente um pedaço de carne e que homens podem nos tratar como objeto sexual”, avisa.

O Paraná Clube ainda não se pronunciou sobre o assunto.