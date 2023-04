A segunda rodada do Brasileirão reservou um interessante confronto entre campeões estaduais neste sábado, às 16 horas. Fluminense e Athletico-PR travam duelo no Maracanã, no Rio de Janeiro, no embalo das conquistas regionais e também dos bons resultados nas demais competições que disputam.

Após a conquista do Carioca em cima do Flamengo, o Fluminense emplacou mais três vitórias, chegando a cinco seguidas na temporada. Na Copa do Brasil, fez 3 a 0 no Paysandu e encaminhou classificação às oitavas de final. Depois, repetiu o placar diante do América-MG, na estreia no Brasileirão. No meio da semana, ainda superou o boliviano The Strongest, por 1 a 0, se mantendo com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores.

O momento do Athletico não é tão perfeito quanto o do Fluminense, mas também é positivo. Campeão paranaense, perdeu para o CRB, por 1 a 0, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Entretanto, superou o Goiás na estreia do Brasileirão, por 2 a 0, mesmo jogando com reservas, e obteve grande vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, pela Libertadores.

Com a sequência de jogos, o técnico Fernando Diniz precisa se preocupar com a condição física dos jogadores, mas não indicou que irá poupar muitos titulares. Substituído no último jogo por um incômodo na panturrilha, o experiente Marcelo se reapresentou normalmente e não preocupa, mas pode ser preservado para a entrada de Alexsander na lateral-esquerda. Em relação ao time da Libertadores, o atacante Keno, que é titular, e o zagueiro Manoel, que é reserva, devem retornar após ausência por conta de uma gripe.

Diniz elogiou os jogos recentes, afirmou que não faz muita distinção entre as competições e pediu para o time manter a postura. “Fizemos duas boas partidas na Libertadores, assim como no Carioca e no segundo tempo contra o América-MG. Não separo muito as competições. Temos que seguir nessa linha, encarar os adversários de maneira firme e com humildade. Não tem jogo fácil, tem que jogar no limite e contar com o apoio do torcedor em casa”, explicou.

Após jogo intenso contra o Atlético-MG, o técnico Paulo Turra promoverá rodízio no Athletico e deve mandar a campo um time misto. O zagueiro Thiago Heleno, suspenso na Libertadores, volta ao time titular e Pedro Henrique será mantido. Zé Ivaldo, Khellven, David Terans e Vitor Roque devem ser poupados, para as entradas de Madson, Léo Cittadini e Thiago Andrade. Este último formará trio ofensivo com Cuello e Pablo.

Turra também fez elogios aos jogadores, mas indicou preocupação com a condição física do elenco. “Fizemos um grande jogo contra o Atlético-MG e preciso enaltecer o elenco. Lógico que, com a intensidade que colocamos no jogo, em algum momento, baixamos o ritmo. É difícil de manter. Agora já temos outro jogo complicado contra um adversário que vive grande momento. Vamos avaliar quem tem condições de atuar para buscar um bom resultado”, projetou.