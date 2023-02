Carlinhos (Crédito: Divulgação/Shimizu S-Pulse)

O futebol japonês retorna neste sábado (dia 18), e o Shimizu S-Pulse entra em campo pela J-League 2. A equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo (ex-Vasco e Flamengo) estreia na competição contra o Mito Hollyhock, e conta com alguns brasileiros em seu elenco, como o atacante Carlinhos. O jogador de 28 anos vai para sua quarta temporada no clube.

Revelado na base do Paraná Clube, Carlinhos está desde 2020 no Shimizu S-Pulse. Com passagens também pelo futebol suíço, o atacante falou sobre a ambientação no país asiático e o que mudou para ele, após quatro anos no Japão.

“Estou feliz com esse quarto ano no Japão, de estar nesse clube, motivado e ambientado a essa cultura local que é tão especial e proporciona diversas experiências diferentes. O que mudou desde quando cheguei até agora é que estou mais acostumado a tudo, amando mais esse país. Cada lugar e país que você estiver, terá experiências positivas, e algumas que vou levar daqui é o respeito, a educação e a dedicação e entrega dos japoneses em tudo que eles fazem”, completou o brasileiro.

Carlinhos defendeu o Paraná Clube até 2015, quando foi contratado pelo Botafogo-PB. Em 2016, acertou com o FC Lugano da Suíça, onde ficou até 2020.

Após mais de um mês de pré-temporada, visando o retorno dos campeonatos, Carlinhos comentou sobre o período de treinamentos durante o período, e mira como principal objetivo do Shimizu S-Pulse, o retorno à elite do futebol japonês.

“O calendário nos proporciona esse tempo bom para que seja feita uma boa pré-temporada. Nos dedicamos e nos preparamos para o início da competição, com o pensamento positivo de fazer um grande ano. O nosso principal objetivo é voltar para a J1 (J-League), então, acho que foi muito satisfatório todo esse tempo de preparação “, afirmou Carlinhos.