Gabriel Pires (ao centro) em jogo contra o Athletico (Crédito: Franklin de Freitas)

O Cianorte está próximo de conquistar o seu principal objetivo nesta temporada: alcançar as semifinais do Campeonato Paranaense. No primeiro jogo das quartas de final, diante do Maringá, o Leão do Vale garantiu a vantagem mínima diante da vitória por 1 a 0, em casa.

Neste sábado (11), as equipes voltam a se enfrentar, no Estádio Willie Davids. Para o meia Gabriel Pires, a concentração do Cianorte precisa estar no máximo para buscar essa vaga.

“É um jogo muito decisivo, o mais importante até o momento na temporada e vamos dar o nosso melhor durante essa semana para buscar a classificação. O primeiro jogo foi muito difícil, mas conseguimos atuar muito bem e garantir a vantagem mínima. Agora é foco total para repetir esse desempenho e dar essa alegria ao torcedor”, disse Gabriel Pires.

O vencedor do duelo entre Cianorte e Maringá vai enfrentar o Athletico ou o São Joseense em uma das semifinais da competição. No primeiro jogo, o Furacão conquistou uma larga vantagem ao vencer de goleada por 5 a 2, no Estádio Municipal do Pinhão.

PIRES

Gabriel Pires, 23 anos, foi revelado nas categorias de base do Paraná Clube. Estreou profissionalmente em 2018 e ficou no clube da Vila Capanema até 2021. Em 2019, defendeu por empréstimo o sub-20 do Atlético-MG. Em 2022, jogou o Catarinense pelo Barra-SC e, em seguida, atuou no FC Osaka, do Japão. No Paranaense 2023, atuou em cinco das 12 partidas até agora – apenas uma como titular.

