Caio Júnior e Gabriel Saroli (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube confirmou na tarde desta quarta-feira (8) mais um membro da sua comissão técnica para a temporada de 2023. Gabriel Saroli, filho do ídolo do clube, Caio Júnior, que marcou seu nome como atleta e como jogador, é o novo auxiliar-técnico e trabalhará com o técnico Marcão em 2023.

O acerto com Saroli aconteceu no dia em que Caio Júnior completaria mais um ano de vida. Um momento especial na vida de Gabriel Saroli que, segundo ele, está realizando um desejo do seu pai, que era de um dia retornar para ser treinador do Paraná Clube.

“É uma honra muito grande estar aqui. Por mim e também pelo que isso significa para a minha família. É mais que um objetivo profissional, mas também pessoal, por estar contribuindo com o Paraná Clube. Isso significa muito para mim. Vou me doar de corpo e alma para o Paraná Clube conquistar seus objetivos. Espero ajudar o Marcão e toda a comissão técnica, e que possamos fazer um bom trabalho”, disse Saroli.

Gabriel Saroli contou que Caio Júnior nunca escondeu a vontade de, um dia, voltar ao Paraná Clube para ser treinador. Além de ter brilhado com a camisa paranista como jogador, Caio foi o comandante da conquista da vaga na Libertadores da América no Campeonato Brasileiro de 2006.

“Meu pai tinha o objetivo de voltar ao Paraná para ser treinador, nem que fosse sem salário, para ajudar e contribuir com o Paraná Clube. De certa forma estou aqui dando seguimento nessa vontade dele e bem no dia do aniversário dele. Acredito que não seja coincidência”, comentou o novo auxiliar-técnico do time paranista.

Gabriel Saroli estava atuando fora do Brasil nos últimos anos. Foi auxiliar-técnico e treinador do Olé Football, dos Estados Unidos. Recentemente, o profissional era um dos analistas de desempenho do Estrela Amadora de Portugal. Paranista de coração, Saroli relembrou dos momentos que vivenciou com Caio Júnior nas suas passagens como treinador e jogador.

“Sou paranista de coração, desde sempre. Das passagens que ele teve aqui, o que mais me marcou foi o ano que o Paraná foi para a Libertadores. Eu era mais velho do que as passagens que ele teve como jogador. Mas tenho na memória treinos com ele na Vila Capanema, mas os jogos de 2006, aquela campanha histórica e a vaga na Libertadores me marcaram bastante”, finalizou Gabriel Saroli.

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril — clique aqui para saber mais sobre a tabela da segunda divisão do Paranaense.