As novas camisas do Paraná Clube (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

Nesta segunda-feira, 16 de janeiro, será inaugurada a nova loja do Paraná Clube na Sede da Kennedy, agora sob a administração da CLAW, empresa portuguesa e nova fornecedora de material esportivo do Tricolor para as duas próximas temporadas.

A Paraná Loja, que substitui a Paraná Store, vai abrir suas portas nesta segunda-feira, a partir das 10 horas, com a linha completa do enxoval do Paraná Clube para a temporada de 2023. Além das novas camisas apresentadas no final do ano passado, outros materiais da linha casual de inverno e de verão também estarão à venda.

Sócios do Paraná Clube, com mensalidades em dia, terão 10% de desconto em todas as compras na Paraná Loja.

Site

Outra opção para compras será pelo site www.paranaloja.com.br, que vai estar disponível nas próximas semanas. A taxa de entrega será de acordo com os Correios.

Acesso

“Diante de mudanças realizadas pela Prefeitura de Curitiba, o estacionamento que ficava localizado na Rua Eugênio José de Souza foi fechado para a construção de calçadas e mão única da via. Assim, o torcedor e associado pode ter acesso à Sede da Kennedy pelo estacionamento através da Rua São Paulo, em frente à Unidade de Saúde. Assim, a partir desta data o acesso para a central de sócios também voltará a ser pela loja”, informou o Paraá Clube.

Horário

A Paraná Loja, localizada na Sede da Kennedy, ficará aberta de segunda à sexta-feira, das 10h às 19h. Já no sábado, a loja do Tricolor ficará aberta ao público das 10h às 13h.