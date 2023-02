Omar Feitosa (Crédito: Valquir Aureliano)

O Londrina anunciou, nesta segunda-feira, o nome de Omar Feitosa como novo treinador do clube em substituição ao ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, colocando um fim a uma novela envolvendo a permanência do antigo treinador à frente do clube.

Na postagem do time paranaense, além de Feitosa, o clube informa ainda a chegada de Rodrigo Tozzi como auxiliar e a contratação de Edson Vieira como funcionário fixo da comissão técnica.

Em outra nota nas redes sociais, antes de oficializar o novo comandante, o Londrina comunicou, enfim, o desligamento de Edinho, fechando a publicação com uma mensagem protocolar. “Gostaríamos de agradecer ao treinador pelo tempo em que esteve à frente da equipe e por seu empenho e dedicação pelo clube.”

A situação inusitada protagonizada pelo filho de Pelé, e que foi marcada por idas e vindas nos últimos dias teve início na última quinta-feira, após empate por 1 a 1 com o Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense. Desgastado pela má campanha da equipe, o treinador de 52 anos pediu demissão após o jogo, mas acabou recontratado nove horas depois. O anúncio do “fico” aconteceu por meio das redes sociais.

“Nada como um dia após o outro! Após reunião com a diretoria, continuo no processo e sigo no comando técnico do nosso Tubarão. Nunca desisti de nada na minha vida e não vai ser agora a primeira vez! Quero agradecer, do fundo do coração, as mensagens de apoio e solidariedade da minha última postagem. Fiquei emocionado. Confesso que é uma situação inusitada que eu estou vivendo, mas, com toda energia positiva que recebi, tenho fé e a certeza que devo aceitar a proposta de continuar e concluir esse ciclo da melhor forma, sempre em busca das vitórias! Pra cima, Tubarão”, escreveu Edinho em sua conta no Instagram.

Neste domingo, o Londrina perdeu para o São Joseense por 1 a 0 em jogo válido pelo Paranaense, mas Edinho garantiu sua permanência em entrevista após a partida. Na viagem de volta, no entanto, ele voltou a publicar a postagem de quinta-feira, quando havia anunciado a sua saída pela primeira vez, se despedindo, agora, em definitivo.

Omar Feitosa comandou o Paraná Clube na Série D de 2022. Em 2023, ele dirigiu o Iporá-GO por quatro partidas.