Paulão, Youssef e Rubão (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube confirmou mais dois integrantes no departamento de futebol para a temporada de 2023. Paulo César Silva, o Paulão, que já trabalhou no clube em outras oportunidades, assume o cargo de diretor de futebol. Adel Luiz Youssef, professor universitário com mestrado e doutorando na área de esporte e fisiologia, passa a ocupar o cargo de superintendente do Departamento de Saúde vinculado ao futebol.

“São profissionais altamente capacitados e que poderão nos dar uma resposta positiva dentro dos objetivos do Paraná Clube. Estamos montando a comissão técnica e o elenco, mas a maioria desses profissionais está em atividade nos seus clubes e vamos fazer os anúncios na sequência”, disse o presidente do clube, Rubens Ferreira Silva, o Rubão.

O trabalho deles junto com membros da diretoria e da nova comissão técnica paranista, liderada pelo técnico Marcão, está sendo realizado há algumas semanas no planejamento para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Todos os detalhes da pré-temporada estão sendo alinhados em reuniões diárias na Sede da Kennedy.

“Como bem disse o Marcão na sua apresentação: temos a obrigação de conseguir o acesso. Respeitamos todos os adversários, mas o Paraná Clube não pode pensar em outra coisa que não seja conseguir essa vaga. Estamos trabalhando dentro das condições do clube para formar um elenco muito competitivo para conseguirmos os objetivos”, afirmou Paulão.

Em 1996, Paulão era o diretor de futebol do Paraná no título do tetracampeonato paranaense. Voltou em 2010, na Série B do Campeonato Brasileiro, quando o time terminou na 7ª colocação.

Paulão retornou em 2012, na conquista do título da segunda divisão do Paranaense. Em 2013, foi vice-presidente do clube e acumulou o cargo no departamento de futebol. Ajudou na montagem do elenco que quase conquistou o acesso para a Série A. No ano passado, fez parte do comitê de futebol do movimento Salve o Paraná que ajudou o clube a manter as contas em dia na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Departamento de Saúde

Dentro do Departamento de Futebol, o Paraná Clube criou o Departamento de Saúde e que tem como superintendente Adel Luiz Youssef. Professor universitário há 40 anos com mestrado e doutorando na área do esporte e fisiologia, o profissional coleciona passagens em universidades conceituadas dos Estados Unidos, Cuba, Espanha e Portugal.

Youssef trabalhou também no Rio Branco como metodologista, e no Trieste como gerente de esportes, além de ter ocupado o cargo de diretor da Universidade do Esporte. Foi também coordenador da Pós-graduação do UniDomBosco, diretor do departamento de esportes do Grupo Positivo, além de ter atuado na Pró-Reitoria da PUC e UTP, e professor da UTFPR.

O trabalho está sendo em conjunto com Paulo César Silva a fim de estruturar o departamento de futebol e definir os fluxos de trabalho. “Também buscamos a uniformidade e a mesma metodologia de todas as áreas do departamento de futebol. Estamos buscando formar uma equipe experiente com conceitos técnicos e acadêmicos”, comentou Youssef.

O Departamento de Saúde abrange todas as áreas do departamento de futebol (futebol, base, futsal e Fut7) e contará com nutricionista, médicos, psicólogos, pedagogos, assistente social, fisiologista, fisioterapeuta, massagista e coaching. Segundo o clube, os nomes desses profissionais serão anunciados em breve.