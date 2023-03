Anderson Tanque e Thauã (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou mais contratações e já acumula sete reforços para a temporada 2023. Os últimos nomes confirmados pelo clube são o ponta Anderson Tanque e o lateral-esquerdo Thauã. Antes, o clube divulgou as chegadas dos zagueiros Marcão (ex-Athletico) e Geovane (ex-Coritiba), do volante Weverton (Inhumas-GO), do meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE) e do ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI).

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, quando começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

THAUÃ

O lateral-esquerdo Thauã, de 22 anos, jogou em 2023 pelo Serra Branca, 8º colocado entre os 10 participantes do Campeonato Paraibano. O jogador foi titular na competição estadual (atuou em nove jogos) e chega com ritmo de jogo. “Estou pronto para mais esse desafio. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa pesada do futebol brasileiro. Estou aqui para marcar meu nome na história desse grande clube que é o Paraná. Vamos buscar esse acesso e, se Deus quiser, também erguer essa taça”, afirmou o jogador, para o site oficial do clube.

O lateral-esquerdo Thauã é natural de Aracaju, Sergipe, e iniciou sua carreira no Confiança-SE. Também passou por Barra-SE, Afogados-PE, Falcon-SE até chegar no Serra Branca, onde jogou em 2022 e no início deste ano.

THAUÃ

Nome completo: Thauã Santos Monteiro

Apelido: Thauã

Idade: 22 anos

Posição: Lateral-esquerdo

Peso: 70kg

Altura: 1,68m

Clubes: Confiança-SE, Barra-SE, Afogados-PE, Falcon-SE e Serra Branca-PB

TANQUE

Anderson Tanque, 26 anos, atuou como ponta em 2023 e é o artilheiro do Independente São Joseense na atual temporada, com quatro gols em 11 jogos. Em outros clubes, também jogou na lateral-direita.

O jogador surgiu no Paysandu, em 2018. Depois rodou por Operário-MT, Batel-PR, Paraense, Tupi-MG, Tuna Luso-PA, Carajás-PA, Caeté-PA e Ypiranga-AP.

“A expectativa é muito boa. Felizmente consegui fazer um bom Campeonato Paranaense e espero poder ajudar o Paraná Clube a conseguir esse acesso e colocar o time na primeira divisão, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído”, disse Anderson, para o site oficial do clube.

TANQUE

Nome completo: Anderson Caetano Silva

Apelido: Anderson Tanque

Idade: 26 anos

Posição: Atacante

Peso: 78kg

Altura: 1,73m

Clubes: Paysandu, Tupi, Tuna Luso, Carajás, Caeté, Ypiranga-AP e São-Joseense