Mais três profissionais para o futebol do Paraná Clube (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O preparador de goleiros Cassius Hartmann está de volta ao Paraná Clube. Depois de trabalhar pelo Azuriz na disputa do Campeonato Paranaense deste ano, o profissional, que já desempenhou essa função no Tricolor na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, acertou seu retorno ao clube para a temporada de 2023.

Em 15 de fevereiro, o clube já havia anunciado Paulo César Silva, o Paulão, para o cargo de diretor de futebol, além de Adel Luiz Youssef, mestrado e doutorando na área de esporte e fisiologia, para ser o superintendente do Departamento de Saúde vinculado ao futebol. Em 17 de fevereiro, o Paraná divulgou que Rafael Morais foi contratado como nutricionista e coordenador do Departamento de Saúde vinculado ao futebol. E também definiu Luiz Fernando de Paula para o cargo de analista de mercado e de desempenho do Tricolor.

O técnico é o ex-jogador Marcão, anunciado em 30 de dezembro de 2022.

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, contra o Toledo, pela segunda divisão do Campeonato Paranaense – clique aqui para saber mais.

CASSIUS

“Estamos de volta ao Paraná Clube. Estou extremamente motivado por dar continuidade no processo de reestruturação e desenvolvimento progressivo do clube. Vamos utilizar toda a nossa expertise para alcançarmos a excelência e chegarmos com segurança ao nosso objetivo”, afirmou Hartmann.

Cassius Hartmann traz no seu currículo passagens vitoriosas por onde atuou. Além de ter passado pelo Paraná Clube na última temporada e pelo Azuriz no começo deste ano, o profissional também já defendeu Coritiba, Atlético-MG, Cruzeiro, São Caetano, Goiás e Botafogo. Além de preparador de goleiros, em alguns clubes trabalhou também como coordenador técnico e auxiliar técnico.

