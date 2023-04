Assinatura do novo patrocínio (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube divulgou nessa quinta-feira (6) o acordo com mais um apoio para a temporada de 2023. A Doce Sabor Salgados será a nova patrocinadora master do clube na disputa do Campeonato Paranaense 2ª Divisão.

Na semana passada, o clube divulgou outro patrocinador master, a casa de ‘entretenimento adulto’ Evidence 5000.

DOCE SABOR

“Este é mais um apoio importante que nós conseguimos fechar para seguirmos cumprindo com nossas obrigações. Agradecemos a Doce Sabor Salgados por confiar no nosso projeto e tenho certeza que será mais uma parceria de sucesso”, afirmou o superintendente do Paraná Clube, Helton Caron.

O acordo foi firmado em uma reunião com os sócios da Doce Sabor Salgados, Anderson Rosa e Edson Cunha, juntamente com membros do G5 do Paraná Clube. O contrato foi assinado e a empresa estampará sua marca na parte frontal da camisa do Tricolor neste ano de 2023. A empresa catarinense do segmento de Food Service faz distribuição também no Estado do Paraná.

DOCE

A Doce Sabor Salgados, que conta com fábricas em Guaramirim e Itajaí, Santa Catarina, é referência no segmento Food Service. Desde 2012 a empresa é reconhecida por desenvolver produtos artesanais. A empresa atende lanchonetes, cafés, cantinas, bistrôs, padarias, supermercados, hotéis, restaurantes, lojas de conveniências e qualquer outro ligado ao ramo de alimentação. Saiba mais pelo site www.salgadosdocesabor.com , no instagram @salgados_docesabor ou entre em contato pelo telefone (47) 3163-1487. O endereço é na Rua João Sotter Correa, 1200, bairro Amizade, Guaramirim, Santa Catarina.