Romarinho e o executivo de futebol do Paraná Clube, Marcos Amaral (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou nessa terça-feira (dia 14) a primeira contratação para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, que começa em 29 de abril. Trata-se do meia/ponta Romarinho, de 22 anos, que defendeu o Maracanã no Campeonato Cearense.

Em 2023, o jogador disputou sete partidas e deu uma assistência no Cearense. O time caiu nas quartas de final, diante do Ferroviário. Em 2022, Romarinho foi um dos destaques do Atlético-CE no Cearanese, com quatro gols em dez jogos (seis como titular).

Ainda em 2022, o jogador atuou pelo Itapirense na segunda divisão do Paulistão (Série A2) – disputou seis jogos (quatro como titular) e não marcou gols. Em seguida, foi para o Laguna disputar a segunda divisão do Potiguar. Marcou três gols em 11 jogos.

“Estou muito feliz por vestir a camisa do Paraná Clube, que é uma camisa tão pesada do futebol brasileiro. O torcedor pode esperar muita raça e vontade para conseguir colocar o clube no lugar que ele merece estar”, afirmou Romarinho.

Romarinho é natural de Inajar, Pernambuco, mas fez toda a sua base no futebol paulista. Passou por Flamengo-SP, Guarulhos-SP, Grêmio Osasco e Mauá-SP antes de se transferir para o União Cearense. Passou ainda por Atlético Cearense, Itapirense e Laguna-RN. Ele atua como ponta ou como meia ofensivo centralizado.

ROMARINHO

Nome completo: Andson Cícero de Souza

Apelido: Romarinho

Posição: Meia-atacante

Peso: 65 kg

Altura: 1,67m

Clubes: Flamengo-SP, Guarulhos-SP, Grêmio Osasco-SP, Mauá-SP, União-CE, Atlético-CE, Itapirense, Laguna-RN e Maracanã-CE