Weverton é anunciado pelo Paraná Clube (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou nessa quarta-feira (22) a quinta contratação para a temporada de 2023. Trata-se do volante Weverton, de 30 anos, que disputou o Campeonato Goiano deste ano pelo Inhumas.

Antes dele, o Paraná contratou os zagueiros Marcão (ex-Athletico) e Geovane (ex-Coritiba), o meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE) e o ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI).

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, quando começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

EVERTON

Weverton foi titular do Inhumas, que terminou em último lugar no Campeonato Goiano e acabou rebaixado, com uma vitória, dois empates e oito derrotas. O volante fez dez jogos e marcou dois gols na competição.

O jogador é natural de Plácido de Castro, no Acre, e iniciou sua carreira no Juventus-AC. Tem passagens por Galvez-AC, ADESG-AC, Plácido de Castro-AC, Atlético Acreano, Vasco-AC, Nacional-AM, União Rondonópolis-MT, Afogados-PE e Humaitá-AC.

“É com alegria imensa que aceitei esse desafio de defender esse gigante que é o Paraná Clube. Sabemos do peso da camisa, sabemos também dos desafios que vamos enfrentar. Mas com muita vontade, muita dedicação e muita honra iremos reerguer e colocar o Paraná de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído”, afirmou Weverton.

WEVERTON

Nome completo: Weverton da Luz Braz

Apelido: Weverton

Idade: 30 anos

Posição: Volante

Peso: 78 kg

Altura: 1,80m

Clubes: Juventus-AC, Galvez-AC, Plácido de Castro, Atlético Acreano, Nacional-AM, União Rondonópolis, Afogados-PE, Humaitá e Inhumas-GO.