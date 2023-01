Paraná x Vitória (Crédito: Reprodução/Youtube/Paulistão)

O Paraná Clube manteve as chances de classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paranista se recuperou do revés sofrido na estreia para o SKA Brasil e, na tarde desta sexta-feira (6), no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, venceu o Vitória-BA por 1×0, chegou aos três pontos e vai decidir a vaga na próxima segunda-feira (9), diante do Aster Brasil.

Com o resultado, o Paraná está em terceiro lugar do grupo, com três pontos, atrás do líder Ska (6 pontos e saldo de gols de um gol negativo) e do Aster (3 pontos e saldo de gols zerado). Na última rodada, o Paraná precisa vencer para ficar com a vaga. Com um empate, está eliminado. Os dois primeiros de cada chave avançam para a próxima fase.

O time paranaense, comandado pelo técnico Rodrigo Rojas, começou a partida com Brayan; Piter, Guizão, Gustavo e Mello; Miranda e Davi; VH, Molins e Gui Marques; Cauê.

A partida foi transmitida ao vivo pelo canal Paulistão no Youtube e está disponível clicando aqui.

O JOGO

No primeiro tempo, o jogo foi de poucas emoções e de poucas oportunidades para os dois times. O Vitória, também derrotado na estreia da Copinha, tomou a iniciativa do jogo e teve mais posse de bola nos primeiros 45 minutos de jogo. No entanto, o time baiano não criou grandes oportunidades de marcar.

As melhores chances do Vitória, na verdade, foram criadas em lances de bolas paradas próximas da área paranista. Em todas o goleiro Brayan levou a melhor. O camisa 1 paranista também defendeu com tranqüilidade dois arremates de longa distância e ajudou a garantir a igualdade no primeiro tempo.

A história do jogo mudou no segundo tempo depois das mudanças promovidas pelo técnico Rodrigo Rojas. As entradas de Biel e Thierry nas vagas de VH e Cauê deixaram o Tricolor mais ofensivo. O gol, então, não demorou a sair. Aos 3 minutos, após tentativa de Mello, a bola chegou até João Molins, que cruzou de primeira e achou Guizão na área para marcar de cabeça.

Com a vitória parcial do time paranista, o Vitória foi com tudo para cima em busca do empate para evitar a eliminação precoce da Copinha. Com isso, ao mesmo tempo em que o clube baiano passou a criar mais, o Tricolor tinha os contra-ataques a sua disposição.

Com mais espaços e aproveitando a velocidade dos seus homens de frente, o Paraná passou a criar boas situações para ampliar a vantagem. Gui Marques e Miranda desperdiçaram boas chances de marcar. Já o Vitória seguiu pressionando, mas diante da boa postura defensiva do Tricolor, as chances eram criadas em chutes de média e longa distância e que foram bem controlados pelo goleiro Brayan.

A pressão do Vitória aumentou na reta final do jogo, mas o time paranista seguiu bem postado defensivamente e com o goleiro Brayan em tarde inspirada. Assim, o Paraná Clube garantiu os três pontos e manteve viva a chance de chegar à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.