Adilio e Walyffer (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube apresentou mais dois reforços e já soma 22 contratações para o Campeonato Paranaense 2ª Divisão, que começa neste domingo, na partida contra o Toledo, na Vila Capanema. Os dois últimos nomes são o ponta Adílio, de 24 anos, e o meia-pontaWalyffer, de 23 anos.

Adilio jogou pelo vice-lanterna do Alagoano, o Cruzeiro. Ele marcou três gols em 13 jogos em 2023. Já Walyffer estava no FF Sport de Nova Cruz, da segunda divisão de Alagoas. Em 2023, atuou apenas pela Copa Alagoas.

OS 22 REFORÇOS JÁ CONFIRMADOS

Goleiro: Cláudio Vitor (Avaí) e Matheus Almeida (Comercial-SP)

Zagueiro: Marcão (ex-Athletico), Geovane (ex-Coritiba), Julio Vaz (São Joseense), Luiz Eduardo (Comercial-SP) e Alan Ferreira (Patrocinense)

Lateral–direito: Radeche (Bandeirante-SP) e Luís Roberto (Comercial-SP)

Lateral–esquerdo: Thauã (Serra Branca-ES) e Rafael Furlan (Patrocinense-MG)

Volante: Weverton (Inhumas-GO), Guilherme Pitbull (Comercial-SP) e Romário (Comercial-SP)

Meia: João Gabriel (Matonense-SP)

Meia-ponta: Romarinho (Maracanã-CE) e Walyffer (FF Sport-AL)

Ponta: Anderson Tanque (São Joseense), Luan Kakim (Parnahyba-PI) e Adilio (Cruzeiro-AL)

Centroavante: Liliu (Levadia-EST) e Lucas Gadelha (Monte Azul-SP)

Adílio comentou sobre o acerto com o Paraná Clube. “Primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade na minha vida. Quando o Amaral me ligou e apresentou o projeto não pensei duas vezes, mesmo tendo propostas de outros clubes, inclusive de Campeonato Brasileiro. Sei o tamanho e o peso da camisa do Paraná. Estou muito feliz e motivado para buscar o acesso e o título do Estadual”, afirmou Adílio.

“O Adílio é um atacante de lado e que fez um ótimo Campeonato Alagoano. Foi um jogador monitorado pelo departamento de futebol. Ele tinha outras propostas, inclusive de equipes que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, mas ele confiou no nosso projeto e estará com a gente na nossa caminhada nesta temporada. Estamos muito felizes com mais essa contratação”, disse o assessor executivo do departamento de futebol, Marcos Amaral.

ADILIO

Nome completo: Adilio Hommerito Gomes Brito

Apelido: Adílio

Posição: Atacante

Idade: 24 anos

Peso: 80 kg

Altura: 1,83m

Clubes: ASSU, América-RN, 1º de Dezembro-POR, Hercílio Luz-SC, Globo-RN, Carlos Renaux-SC, Mossoró-RN e Cruzeiro-AL

Walyffer comentou sobre o acerto com o Paraná Clube. “Estou muito feliz e entusiasmado por ter fechado com o Paraná. É uma honra vestir essa camiseta de peso. Espero que a gente consiga ter êxito no nosso objetivo, que é voltar à elite do estadual de onde o Paraná não devia ter saído”, afirmou o jogador. Na Copa Alagoas, ele disputou cinco partidas e não marcou gols.

WALYFFER

Nome completo: Walyffer Gustavo da Silva

Apelido: Walyffer

Posição: Meia-ponta

Idade: 23 anos

Peso: 67 kg

Altura: 1,75m

Clubes: FF Sport de Nova Cruz-AL, Sabugy-PB e Paraná Clube