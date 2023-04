Postagem da Evidence 5000 (Crédito: Reprodução / Instagram)

O Paraná Clube definiu mais um patrocinador para a temporada de 2023. A casa de shows e entretenimento Evidence 5000, que atua no mercado há dez anos, é a nova patrocinadora master do Tricolor para a disputa do Campeonato Paranaense 2ª Divisão. O acordo foi definido nesta sexta-feira (31) e o contrato foi assinado entre as partes após reunião na Sede da Kennedy.

Marcelo Aparecido Ferreira Domingues, proprietário da Evidence 5000, é paranista apaixonado e destacou a importância do apoio dos empresários para o Paraná Clube conseguir seguir pagando suas contas em dia.

“O Paraná Clube precisa de ajuda para essa competição que está começando e estou fazendo meu papel de torcedor e empresário, que é de contribuir com o clube nesse momento. É um patrocínio sério e que visa ajudar na causa principal do Paraná que é de conseguir o acesso”, afirmou Domingues.

Além do patrocínio master, o empresário ainda ajudou o Paraná Clube a conseguir mais patrocinadores. “Esses novos apoiadores fecharam conosco recentemente e também vão estampar suas marcas na camisa do Paraná Clube. Precisamos da união de todos os paranistas para conseguir nosso objetivo que é de buscar o acesso à primeira divisão do Paranaense”, pontuou Helton Caron, superintendente do Paraná Clube.

A Evidence 5000 vai estampar sua marca como patrocinadora master nas camisas de jogo do Paraná Clube durante a disputa do Campeonato Paranaense 2ª Divisão. Os outros acordos serão divulgados em breve.