Divulgação / Paraná Clube

O Paraná Clube confirmou, nesta sexta-feira (7), mais um reforço para a temporada de 2023. Trata-se do volante Guilherme Pitbull, de 30 anos, destaque do Comercial de Ribeirão Preto na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador finalizou o protocolo de contratação e já está treinando com o restante do grupo no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras. É o 15º jogador contratado para este ano e o terceiro oriundo do Comercial — os outros são o goleiro Matheus Almeida e o lateral Luís Roberto, confirmado nesta quinta-feira (6).

“Fiquei muito feliz com o convite do Paraná e com o projeto que me foi apresentado. Com o trabalho que está sendo realizado junto com meus companheiros e comissão técnica, temos tudo para fazer um grande campeonato para colocar o Paraná nos lugares que merece. Tenho certeza que vamos fazer uma grande competição. Temos que assumir o protagonismo que temos na competição, sabemos das dificuldades, mas vamos dar o nosso melhor. Fazer parte dessa reconstrução do clube é muito gratificante”, afirmou Pitbull, ao site oficial do Paraná.

Guilherme Pitbull é natural de Uberaba, Minas Gerais e, além do Comercial, clube que defendeu de 2021 a 2023, o jogador coleciona passagens também por Uberaba, Portuguesa Santista, CRAC-GO, Itumbiara, PSTC, Araxá, Altos, Picos, Uniclinic, Goiatuba, Nacional-AM e Mamoré.

As contratações do Paraná em 2023