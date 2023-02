Paraná Clube x Toledo, em 2013: reencontro na segunda divisão (Crédito: Franklin de Freitas)

Um arbitral comandado pela Federação Paranaense de Futebol definiu nessa terça-feira (dia 14) a fórmula de disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2023. A competição vai começar em 30 de abril e terminar em 23 de julho.

Rebaixado em 2022, o Paraná Clube vai disputar a competição junto com Iguaçu (União da Vitória), Andraus (Campo Largo), Apucarana, Araucária, Laranja Mecânica (Arapongas), Grêmio Maringá, Patriotas (Curitiba), PSTC (Alvorada do Sul) e Toledo.

Os dois melhores garantem vaga na primeira divisão em 2024. Os dois últimos são rebaixados para a terceira divisão.

FÓRMULA

A fórmula de disputa será a mesma de 2022. Os dez clubes se enfrentam em um turno único na primeira fase. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais. As semifinais e as finais são disputadas em jogos de ida e volta, com a vantagem do mando de campo do segundo jogo para as equipes com melhor pontuação nas fases anteriores.

MANDO DE CAMPO

O Paraná foi punido com a perda de cinco mandos de campo e terá que cumprir agora em 2023. Com isso, não terá a presença de torcedores nos jogos da primeira fase. Só poderá receber torcida na Vila Capanema a partir das semifinais, caso se classifique. A punição foi aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) pela invasão do gramado por torcedores e tentativa de agressão a jogadores na partida contra o União, em 2022, que decretou o rebaixamento do time da capital.

CONVERSÃO DA PENA

Em 2023, o Paraná tentou mudar a punição de ‘portões fechados’, ou seja, sem a presença de torcedores, para uma restrição, permitindo apenas a entrada de mulheres e crianças (menores de 12 anos), conforme ocorreu com Athletico e Coritiba no início do ano. No entanto, o TJD-PR não concordou e manteve a punição para portões fechados.

MUDANÇA

O União, de Francisco Beltrão, não fez a inscrição para a segunda divisão do Paranaense dentro do prazo e, por isso, não vai disputar a competição. O Araucária, terceiro colocado da terceira divisão do Estadual de 2022, ficou com a vaga.

NOMENCLATURA

A segunda divisão do Paranaense tem esse nome desde 2007, quando Hélio Cury assumiu o comando da Federação Paranaense de Futebol. Os nomes ‘Divisão de Acesso’ e ‘Série Prata’ foram adotados pelo ex-presidente Onaireves Moura para burlar restrições aplicadas pela CBF em competições nacionais.