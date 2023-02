Paraná Clube (Crédito: Valquir Aureliano)

A Federação Paranaense de Futebol divulgou nessa terça-feira (dia 28) a tabela da segunda divisão do Campeonato Paranaense. O Paraná Clube vai estrear em 29 de abril contra o Toledo, na Vila Capanema, com portões fechados (sem torcida).

Clique aqui para ver a tabela, na íntegra.

O clube da capital foi punido com a perda de cinco mandos de campo e não terá torcedores em cinco jogos em 2023. Com isso, não receberá torcedores nas partidas da primeira fase da competição.

Pelo regulamento, os dez participantes se enfrentam em um turno único na primeira fase. Ou seja, serão nove rodadas. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais. As semifinais e as finais são disputadas em jogos de ida e volta.

O Paraná poderá vender ingressos a partir das semifinais, caso se classifique.

A torcida também terá a oportunidade de ver o time de perto porque o Andraus e o Patriotas vão mandar seus jogos na Vila Capanema. O Andraus usará o estádio para jogar contra o Paraná Clube já na segunda rodada, em 6 de maio. Já o duelo contra o Patriotas terá o Paraná como mandante e, por isso, os portões estarão fechados, como parte da punição de perda de mando de campo.

A punição foi aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) pela invasão do gramado por torcedores e tentativa de agressão a jogadores na partida contra o União, em 2022, que decretou o rebaixamento do time da capital.

PARTICIPANTES

Rebaixado em 2022, o Paraná Clube vai disputar a competição junto com Iguaçu (União da Vitória), Andraus (Campo Largo), Apucarana, Araucária, Laranja Mecânica (Arapongas), Grêmio Maringá, Patriotas (Curitiba), PSTC (Alvorada do Sul) e Toledo. Os dois melhores garantem vaga na primeira divisão em 2024. Os dois últimos são rebaixados para a terceira divisão.

NOMENCLATURA

A segunda divisão do Paranaense tem esse nome desde 2007, quando Hélio Cury assumiu o comando da Federação Paranaense de Futebol. Os nomes ‘Divisão de Acesso’ e ‘Série Prata’ foram adotados pelo ex-presidente Onaireves Moura para burlar restrições aplicadas pela CBF em competições nacionais.