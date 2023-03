O goleiro Claudio Vitor (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou mais uma contratação e já acumula nove reforços para a temporada 2023. O último nome confirmado pelo clube é o goleiro Cláudio Vitor, 22 anos, do Avaí.

Antes, o clube divulgou as chegadas dos zagueiros Marcão (ex-Athletico) e Geovane (ex-Coritiba),

do lateral-direito Radeche (Bandeirante-SP), do lateral-esquerdo Thauã, do volante Weverton (Inhumas-GO), do ponta/lateral Anderson Tanque, do meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE) e do ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI).

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, quando começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

BASE

Além dos contratados, o Paraná conta com três promovidos dos juniores: o zagueiro Guizão (20 anos), o meia Molins (20 anos) e o ponta Gui Marques (20 anos). O volante Miranda (21 anos) seria aproveitado, mas sofreu lesão na Copa São Paulo de Juniores e está em recuperação.

O GOLEIRO

O goleiro Cláudio Vitor, de 22 anos, fez toda as etapas das categorias de base no Avaí. Foi promovido ao profissional em 2019. Desde então, só atuou três vezes pela equipe principal do clube caterinense — uma pela campeonato estadual e duas pela Copa Santa Catarina. Também soma quatro partidas pelo Brasileiro de Aspirantes, com a equipe sub-23 do Avaí. Em 2020, foi emprestado para o Inter de Lages, para a disputa da segunda divisão de Santa Catarina, mas não chegou a jogar.

“Desde que eu soube da proposta do Paraná fiquei bastante empolgado e falei para o meu empresário que eu queria fechar. Não pensei duas vezes pela grandeza do clube, pela tradição que tem o Paraná. Também conversei com o Cassius (preparador de goleiros), deu tudo certo e estou muito feliz pela oportunidade de estar vestindo essa camisa. Agora vamos buscar esse acesso, que é a nossa obrigação, para colocar o Paraná no lugar que ele tem que estar, que é na primeira divisão”, comentou Cláudio Vitor.

Cláudio Vitor vai disputar posição com o goleiro Felipe, 39 anos, ex-Flamengo e Corinthians. Ele disputou a Série D de 2022 pelo Paraná e retornou ao clube agora em março, após defender o Capital-DF por empréstimo.

CLÁUDIO VITOR

Nome completo: Cláudio Vitor Morais de Lima Cruz

Apelido: Cláudio Vitor

Idade: 22 anos

Posição: Goleiro

Peso: 91kg

Altura: 1,92m

Clubes: Avaí-SC