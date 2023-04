Rafael Furlan (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube divulgou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Furlan, de 28 anos, que estava no Patrocinense na disputa do Campeonato Mineiro. O jogador passou quatro temporadas em Portugal. Disputou uma edição da primeira divisão portuguesa (11 jogos) e três da segunda divisão do país europeu (51 jogos). Lá atuou por Estoril, Chaves, Farense, Vilanfranquense e Leixões.

Antes de Rafael Furlan, o Paraná divulgou as chegadas dos goleiros Cláudio Vitor (Avaí) e Matheus Almeida (Comercial-SP), dos zagueiros Marcão (ex-Athletico), Geovane (ex-Coritiba), Julio Vaz (São Joseense) e Luiz Eduardo (Comercial-SP), dos laterais-direitos Radeche (Bandeirante-SP) e Luís Roberto (Comercial-SP), do lateral-esquerdo Thauã (Serra Branca-ES), dos volantes Weverton (Inhumas-GO), Guilherme Pitbull (Comercial-SP) e Romário (Comercial-SP), do ponta/lateral Anderson Tanque (São Joseense), do meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE), do ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI) e do centroavante Liliu (Levadia-EST).

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, quando começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

LATERAL

Rafael Furlan vinha jogando até a semana passada e chega com a minutagem alta em 2023: disputou nove partidas pelo Mineiro, oito como titular. “No momento em que chegou a proposta do Paraná fiquei muito feliz. Conheço Curitiba, é uma cidade que aprendi a amar e que tenho muito carinho, e também sei da grande do clube que é o Paraná. A expectativa para vestir essa camisa é muito grande e tenho muita ambição de levar o Paraná para o lugar que ele merece estar. É com esse objetivo que vim. Conheço bem a torcida paranista, da festa maravilhosa que eles fazem, mas também da cobrança pelas vitórias. Então, fico muito feliz e honrado por vestir essa camisa, e espero ser muito feliz aqui”, afirmou Furlan.

O assessor executivo do departamento de futebol do Paraná Clube, Marcos Amaral, que conduziu a negociação desde o início, destacou a qualidade do atleta e revelou a dificuldade de fechar mais essa contratação importante. “Foi um trabalho que fizemos ao longo das últimas semanas. O Rafael Furlan estava no nosso radar e é mais um atleta que chega com ritmo de jogo e que se encaixa bem no estilo de jogo que quer a comissão técnica. Ele tinha propostas de Campeonato Brasileiro, mas confiou no projeto do Paraná Clube que lhe foi apresentado”, finalizou Amaral.

O LATERAL

Nome completo: Rafael Furlan Soares

Apelido: Rafael Furlan

Posição: Lateral-esquerdo

Idade: 28 anos

Peso: 73 kg

Altura: 1,77m

Clubes: Joinville, Athletico, Metropolitano, Anápolis, Grêmio Anápolis, Chaves-POR, Estoril-POR, Farense-POR, VIlafranquense-POR, Leixões-POR, Caxias e Patrocinense