Romário (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube já acumula 16 reforços para a temporada 2023. O clube já divulgou as chegadas dos goleiros Cláudio Vitor (Avaí) e Matheus Almeida (Comercial-SP), dos zagueiros Marcão (ex-Athletico), Geovane (ex-Coritiba), Julio Vaz (São Joseense) e Luiz Eduardo (Comercial-SP), dos laterais-direitos Radeche (Bandeirante-SP) e Luís Roberto (Comercial-SP), do lateral-esquerdo Thauã (Serra Branca-ES), dos volantes Weverton (Inhumas-GO), Guilherme Pitbull (Comercial-SP) e Romário (Comercial-SP), do ponta/lateral Anderson Tanque (São Joseense), do meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE), do ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI) e do centroavante Liliu (Levadia-EST).

O último a ser confirmado foi o volante Romário, 32 anos, que defendeu o Comercial de Ribeirão Preto na segunda divisão do Campeonato Paulista (Série A2). O Paraná trouxe cinco jogadores do Comercial, mas não há uma parceria entre os clubes.

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, quando começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

ROMÁRIO

“Estou muito feliz com o acerto com o Paraná. O projeto do clube me chamou a atenção desde o primeiro contato com a diretoria. É um time de casa pesada no futebol nacional. Tudo o que o clube vem oferecendo, a estrutura que vem dando a nós jogadores é impressionante e só aumenta a nossa responsabilidade de colocar o Paraná na primeira divisão de 2024. Creio que o trabalho que o Marcão (técnico) vem fazendo junto com meus companheiros vai dar certo para conquistarmos esse objetivo principal que é o acesso. Aqui dentro não tem outro pensamento que não seja esse”, afirmou o volante Romário.

Romário iniciou sua carreira no São Caetano e passou ainda por Santo André, Oeste, Ituano, Grêmio Anápolis, Rio Branco-SP, Icasa, Marília, Deportivo Tepic (México), Patrocinense, Guarany-CE, Caldense, Brasiliense, Gama, URT-MG e Juventus-SP.

ROMÁRIO

Nome completo: Romário Vieira da Silva

Apelido: Romário

Posição: Volante

Idade: 32 anos

Peso: 80kg

Altura: 1,80m

Clubes: São Caetano, Santo André, Oeste, Ituano, Grêmio Anápolis, Rio Branco-SP, Icasa, Marília, Deportivo Tepic-MEX, Patrocinense, Guarany-CE, Caldense, Brasiliense, Gama, URT-MG, Juventus-SP e Comercial-SP