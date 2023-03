O zagueiro Marcão (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou nessa quarta-feira (dia 15) o segundo reforço para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, que começa em 29 de abril. Trata-se do zagueiro Marcão, de 32 anos, revelado nas categorias de base do Athletico Paranaense.

Nascido em Curitiba, ele ficou no Athletico Paranaense até 2009, quando acertou com o Marília. Acabou estreando profissional no clube paulista. Depois rodou por 17 clubes: Cerâmica, Cianorte, São Luiz, Rio Branco-PR, Maringá, Novo Mundo (suburbana de Curitiba), PSTC, Passo Fundo, Atibaia, São Joseense, Novo Hamburgo, Penapolense, Avenida, Luverdense, Paracatu, Goianésia e Operário de Várzea Grande-MT.

Em 2023, Marcão disputou o Campeonato Goiano pelo Goianésia, que terminou em 9º lugar.

