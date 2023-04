Alan Ferreira é anunciado como reforço do Paraná Clube (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou a contratação do zagueiro Alan Ferreira, de 26 anos, que defendeu o Patrocinense na disputa do Campeonato Mineiro. Com isso, já são 18 reforços confirmados para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, que começa em 29 de abril.

Antes, o Paraná divulgou as chegadas dos goleiros Cláudio Vitor (Avaí) e Matheus Almeida (Comercial-SP), dos zagueiros Marcão (ex-Athletico), Geovane (ex-Coritiba), Julio Vaz (São Joseense) e Luiz Eduardo (Comercial-SP), dos laterais-direitos Radeche (Bandeirante-SP) e Luís Roberto (Comercial-SP), dos laterais-esquerdos Thauã (Serra Branca-ES) e Rafael Furlan (Patrocinense-MG), dos volantes Weverton (Inhumas-GO), Guilherme Pitbull (Comercial-SP) e Romário (Comercial-SP), do ponta/lateral Anderson Tanque (São Joseense), do meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE), do ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI) e do centroavante Liliu (Levadia-EST).

Alan Ferreira foi titular do Patrocinense no Mineiro – atuou em nove rodadas. “Minha expectativa é a melhor possível. Estou muito motivado, fui muito bem recebido no clube, vou trabalhar duro e fazer o meu melhor para ajudar a conquistar o objetivo do clube esse ano, que é o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paranaense e o título”, disse o novo zagueiro paranista.

Natural de São Domingos do Maranhão, Alan Ferreira iniciou a carreira no Fortaleza e passou ainda por Horizonte, Ypiranga-AP, Carajás, Paragominas, Tocantinópolis, Goiatuba, Amazonas, Aymoré, Inhumas e Patrocinense.

Nome completo: Antonio Alan Bezerra Ferreira

Apelido: Alan Ferreira

Posição: Zagueiro

Idade: 26 anos

Peso: 87kg

Altura: 1,90m

Clubes: Fortaleza, Horizonte, Ypiranga-AP, Carajás, Paragominas, Tocantinópolis, Goiatuba, Amazonas, Aymoré, Inhumas e Patrocinense