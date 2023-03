Marcão, Marcos Amaral e Geovane (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou ontem o segundo e o terceiro reforços para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, que começa em 29 de abril. Chegaram os zagueiros Marcão e Geovane.

O primeiro reforço foi o meia-ponta Romarinho, que estava no Maracanã, do Ceará, anunciado na terça-feira.

Marcão, de 32 anos, foi revelado nas categorias de base do Athletico Paranaense. Nascido em Curitiba, ele ficou no Athletico Paranaense até 2009, quando acertou com o Marília. Acabou estreando profissional no clube paulista. Depois rodou por 17 clubes: Cerâmica, Cianorte, São Luiz, Rio Branco-PR, Maringá, Novo Mundo (suburbana de Curitiba), PSTC, Passo Fundo, Atibaia, São Joseense, Novo Hamburgo, Penapolense, Avenida, Luverdense, Paracatu, Goianésia e Operário de Várzea Grande-MT. Em 2023, Marcão disputou o Campeonato Goiano pelo Goianésia, que terminou em 9º lugar.

Geovane, 26 anos, também é nascido em Curitiba e começou na base do Coritiba. Estreou como profissional em 2016 e disputou 11 partidas pela equipe principal do Coxa até 2019. Em 2020, acertou com o São Luiz-RS. Depois, rodou por Maringá, Bandeirante e Azuriz.

“São atletas que nós monitoramos e que vão ajudar bastante dentro dos nossos objetivos. Os dois são bastante experientes e vão contribuir também neste aspecto. O Marcão foi um dos destaques do Goianésia, tinha propostas para jogar o Campeonato Brasileiro, mas gostou do projeto do Paraná e optou vir pra cá. O Geovane atuou com o Tcheco no Azuriz e fez ótimos no Campeonato Paranaense”, afirmou o assessor executivo de futebol do Paraná Clube, Marcos Amaral.