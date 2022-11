Robson Mafra

O Paraná Clube está oficialmente fora da Copa do Brasil de 2023. O time tinha esperanças em uma combinação de resultados para garantir lugar na próxima temporada da competição nacional.

Rebaixado no Campeonato Estadual deste ano, o Paraná Clube poderia entrar na Copa do Brasil pelo Ranking da CBF. Para isso, América-MG e Santos teriam que terminar entre os nove primeiros do Brasileirão. Dois times entre Fluminense, Corinthians ou Atlético-MG teriam também que ficar fora do G-9. Mas nada disso aconteceu.

Resta o Paraná apenas a disputa da Divisão de Acesso do ano que vem. E clube pede para a Federação Paranaense de Futebol a volta da Taça FPF.

O futebol paranaense terá cinco times na Copa do Brasil : Athletico. Coritiba, Maringá FC, Operário e Londrina.