SKA x Paraná Clube (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube estreou nessa terça-feira (dia 3) na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E começou com derrota. Perdeu por 2 a 0 para o time da cidade sede, o SKA Brasil, de Santana de Parnaíba (SP), pela primeira rodada do Grupo 23. Na próxima sexta-feira às 13 horas, o time paranaense pega o Vitória-BA. E enfrenta o Aster Brasil-ES na última rodada, na próxima segunda-feira às 14 horas. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase.

GRUPO 23

Sede em Santana de Parnaíba

SKA Brasil-SP 2×0 Paraná Clube — 3 de janeiro (terça) 14h

Paraná Clube x Vitória-BA — 6 de janeiro (sexta) 13h

Aster Brasil-ES x Paraná Clube — 9 de janeiro (segunda) 14h

No jogo dessa terça-feira, o Paraná começou com Brayan; Piter, Guizão, Gustavo e Mello; Miranda e Iago; VH, Molins e Gui Marques; Cauê.

O Ska Brasil dominou toda a primeira etapa e construiu o placar com tranquilidade. Aos 6 minutos, Jhonatan aproveitou passe de Candê e fez o primeiro. O Paraná Clube quase não atacou e demonstrou falta de organização em vários momentos. A única chance do time foi aos 35, em chute de Gui Marques que passou perto. Aos 45, Isac recebeu de Jhonatan e fez 2 a 0 para o SKA.

No segundo tempo, o SKA seguiu melhor e quase fez o terceiro no começo. Em seguida, o Paraná fez quatro substituições, com as entradas de ⬆️Biel, Thierry, Davi Bueno e Pato. O time deu sinais de reação. Aos 30, Marolla, do SKA, acabou expulso. Mesmo assim, o Paraná não conseguiu aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais e acabou derrotado.

PARANAENSES

O futebol paranaense tem cinco representantes na competição. Coritiba, Athletico e Paraná Clube entram em campo nessa terça-feira. Maringá e Operário jogam na quarta-feira.

Os paranaenses nunca venceram a competição, que foi criada em 1969. A melhor marca foi do Athletico, vice em 2009. O Furacão também foi seminalista em 2012, junto com o Coritiba. Outros semifinalistas paranaenses foram o Matsubara (1980 e 1988), Londrina (1994), Coritiba (2004 e 2012), Iraty (2005), Paraná Clube (2005) e Athletico (2007 e 2012).

As equipes estão divididas em 32 grupos de quatro equipes com cidades-sede distribuídas pelo Estado de São Paulo.