João Gabriel (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube já soma 20 reforços para a disputa do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, que começa em 30 de abril. O último nome anunciado foi do meia João Gabriel, de 32 anos, que estava disputando a terceira divisão do Campeonato Paulista (Série A3) pela Matonense.

OS 20 REFORÇOS JÁ CONFIRMADOS

Goleiro: Cláudio Vitor (Avaí) e Matheus Almeida (Comercial-SP)

Zagueiro: Marcão (ex-Athletico), Geovane (ex-Coritiba), Julio Vaz (São Joseense), Luiz Eduardo (Comercial-SP) e Alan Ferreira (Patrocinense)

Lateral–direito: Radeche (Bandeirante-SP) e Luís Roberto (Comercial-SP)

Lateral–esquerdo: Thauã (Serra Branca-ES) e Rafael Furlan (Patrocinense-MG)

Volante: Weverton (Inhumas-GO), Guilherme Pitbull (Comercial-SP) e Romário (Comercial-SP)

Ponta: Anderson Tanque (São Joseense) e Luan Kakim (Parnahyba-PI)

Meia: Romarinho (Maracanã-CE) e João Gabriel (Matonense-SP)

Centroavante: Liliu (Levadia-EST) e Lucas Gadelha (Monte Azul-SP)

JOÃO GABRIEL

“Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. O Paraná Clube tem uma camisa muito pesada e a expectativa é positiva demais. Fui muito bem recebido no clube nesses primeiros dias e vou procurar fazer o meu melhor”, afirmou João Gabriel, que revelou que tinha outras propostas, mas que optou pelo projeto do Paraná Clube. “Primeiro por conta da camisa. Estava sempre conversando com o Amaral (Marcos) e até agradeço a ele por ter conseguido minha liberação da Matonense para vir pra cá. É um projeto muito importante não só para o Paraná, mas para a minha carreira. Conheço alguns que estão aqui, é um time muito forte. Tive essa oportunidade de vestir a camisa do Paraná e vejo como uma obrigação voltar o Paraná para a primeira divisão”, reforçou João Gabriel.

O assessor executivo do departamento de futebol do Paraná, Marcos Amaral, comentou sobre o êxito dessa negociação. “O João Gabriel era o meia armador que a gente buscava. Foi uma negociação muito difícil, de semanas, mas felizmente tivemos sucesso. Buscamos jogadores que querem vestir nossa camisa e o João Gabriel é esse caso”, finalizou Amaral.

João Gabriel passou por Francana, Botafogo, Oeste, América-RN, São Bernardo, Sertãozinho, Desportivo Brasil, Riber-PI, Pouso Alegre, Barra-SC e São Caetano.