O goleiro Matheus Almeida (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou mais uma contratação e já acumula dez reforços para a temporada 2023. O último nome confirmado pelo clube é o goleiro Matheus Almeida, 26 anos, que defendeu o Comercial, de Ribeirão Preto, na segunda divisão do Campeonato Paulista (Série A2). Ele atuou em apenas duas partidas. O titular da equipe paulista era Jeferson Souza, 29 anos, que atuou no Sub-17 do Paraná Clube em 2010.

Antes de Matheus Almeida, o clube divulgou as chegadas do goleiro Cláudio Vitor (22 anos, do Avaí), zagueiros Marcão (ex-Athletico) e Geovane (ex-Coritiba), do lateral-direito Radeche (Bandeirante-SP), do lateral-esquerdo Thauã, do volante Weverton (Inhumas-GO), do ponta/lateral Anderson Tanque, do meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE) e do ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI).

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, quando começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

BASE

Além dos contratados, o Paraná conta com três promovidos dos juniores: o zagueiro Guizão (20 anos), o meia Molins (20 anos) e o ponta Gui Marques (20 anos). O volante Miranda (21 anos) seria aproveitado, mas sofreu lesão na Copa São Paulo de Juniores e está em recuperação.

RETORNO

O goleiro Felipe, 39 anos, ex-Flamengo e Corinthians, disputou a Série D de 2022 pelo Paraná e retornou ao clube paranaense agora em março, após defender o Capital-DF por empréstimo.

MATHEUS

O goleiro Matheus Almeida falou para o site oficial do clube sobre sua contratação. “Estou muito feliz de vestir a camisa do Paraná e as expectativas são as melhores possíveis. Temos toda a estrutura necessária para desempenhar um bom trabalho durante os treinamentos e jogos e estou aqui para ajudar da melhor forma, tanto dentro quanto fora de campo para levar o Paraná de volta para a elite do futebol paranaense”, disse o jogador.

GOLEIRO

Nome completo: Matheus Rodrigues de Almeida

Apelido: Matheus Almeida

Idade: 26 anos

Posição: Goleiro

Peso: 82kg

Altura: 1,85m

Clubes: Osasco-SP, Olímpia, América-SP, Corinthians, São Caetano e Comercial