Radeche (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou mais uma contratação e já acumula oito reforços para a temporada 2023. O último nome confirmado pelo clube é o lateral-direito Radeche, 23 anos, do Bandeirante, da terceira divisão do Campeonato Paulista.

Antes, o clube divulgou as chegadas dos dos zagueiros Marcão (ex-Athletico) e Geovane (ex-Coritiba), do lateral-esquerdo Thauã, do volante Weverton (Inhumas-GO), do ponta/lateral Anderson Tanque, do meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE) e do ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI).

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, quando começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

RADECHE

O lateral-direito Radeche, de 23 anos, foi titular do Bandeirante (14 jogos), que terminou em 9º lugar no Campeonato Paulista da Série A3 (terceira divisão).

“Estou muito feliz e motivado por estar vestindo a camisa do Paraná Clube. É um dos momentos mais importantes da minha carreira e estou muito feliz por estar aqui. Venho para somar, sou mais que vai estar junto para conquistar esse acesso e colocar o Paraná no lugar aonde ele merece estar. Pela estrutura do clube, pela característica do elenco que vem sendo montado, tenho certeza que vamos colher grandes frutos neste ano”, afirmou o lateral.

Radeche é natural de Presidente Alves, São Paulo, e iniciou sua carreira no Noroeste. Passou também por Taboão da Serra-SP, Figueirense, Vocem-SP, Barretos, Osvaldo Cruz, Catanduva-SP, Ipatinga e, neste ano, defendeu o Bandeirante.

Nome completo: Guilherme Marins Damacena

Apelido: Radeche

Idade: 23 anos

Posição: Lateral-direito

Peso: 80kg

Altura: 1,75m

Clubes: Noroeste-SP, Taboão da Serra-SP, Figueirense, Vocem-SP, Barretos, Osvaldo Cruz, Catanduva-SP, Ipatinga e Bandeirante-SP.