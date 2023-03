Kakim (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

Vice-artilheiro do Campeonato Piauiense, o ponta Luan Kakim, de 23 anos, é o novo reforço do Paraná Clube para a temporada de 2023. O jogador, com cinco gols marcados em 12 partidas disputadas, entre duelos pelo Estadual e Copa do Brasil pelo Parnahyba, desembarcou no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras.

Além do ponta, o Paraná já anunciou mais três reforços: os zagueiros Geovane e Marcão e o meia-ponta Romarinho.

KAKIM

Luan Kakim foi um dos destaques do Campeonato Piauiense deste ano e abriu mão de disputar a reta decisiva do Estadual para se apresentar ao Paraná Clube e iniciar a preparação para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, que começa em 29 de abril. O Parnahyba está na quarta colocação do campeonato estadual.

O jogador surgiu no próprio Parnahyba, em 2021. Em 2022, defendeu mais três clubes: Guarani de Juazeiro, Ferroviário-PI e Tuntum.

“Estou muito feliz por defender a camisa de um grande clube como é o Paraná Clube, que tem uma grande estrutura. Tenho certeza que será uma temporada de sucesso e vamos fazer de tudo para conquistar esse acesso”, afirmou o jogador.

“Foi uma negociação muito difícil com o Parnahyba, seu clube de origem, mas felizmente obtivemos êxito e, desta forma, vamos contar com o Kakim neste Campeonato Paranaense. Além disso, é mais um ativo que está sendo gerado para o Paraná Clube”, concluiu o assessor Executivo de futebol do Paraná, Marcos Amaral.

LUAN

Nome completo: Luan Thalison Silva Osório

Apelido: Luan Kakim

Idade: 23 anos

Posição: ponta

Peso: 65 kg

Altura: 1,70m

Clubes: Paranhyba-PI, Guarani-CE, Tuntum e Parnahyba-PI