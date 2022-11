Divulgação / Paraná Clube

O Paraná Clube lançou uma camisa amarela, alusiva à seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A amarelinha tricolor começou a ser vendida nesta quarta-feira (9) pelo site https://paranaloja.com.br/ e os sócios adimplentes terão prioridade na compra nesses dois primeiros dias.

A camisa foi alvo de uma campanha recente do Paraná nas redes sociais. Foi produzida em parceria com a Claw, a nova fornecedora de material esportivo do clube. A camisa, que leva o escudo do Paraná Clube no peito e o tricolor na gola e nas mangas. Tem ainda a gralha, símbolo que representa a luta e a união, como destaque no centro como uma marca d’água. Esse detalhe lembra a camisa da seleção brasileira de 1994 que, nos Estados Unidos, conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo.

A partir desta quarta-feira (9), pelo site https://paranaloja.com.br/, os sócios adimplentes poderão comprar essas camisas. Cada associado terá direito a adquirir uma camisa masculina, uma feminina e uma infantil. A partir do dia 12, a venda será aberta para o público em geral.

O custo da camisa para os sócios adimplentes será de R$ 159,90. Já para o público em geral, o valor será de R$ 179,90. A entrega pode acontecer de duas formas e ambas estarão como opções no momento da compra. Ou pelos Correios ou retirando na Central de Sócios, na Sede da Kennedy, a partir do dia 14. Para adquirir, o sócio com sua mensalidade em dia deve fazer o cadastro no site.

A edição dessa camisa é limitada e, ao todo, 1000 peças foram confeccionadas. A linha infantil vai da numeração 2 até a 16. As camisas masculinas estão disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, SG, 58 e 60. Já a linha feminina está disponível nos tamanhos PP, P, M, G, GG e XG.