Paraná x Aster (Crédito: Reprodução/Paulistão Play)

O Paraná Clube está fora da Copa São Paulo de Juniores 2023. A eliminação ocorreu nessa segunda-feira (dia 9), com a derrota por 2 a 1 para o Aster Brasil-ES, em Santana de Parnaíba-SP, pela terceira e última rodada da fase de grupos. Com o resultado, o Grupo 23 terminou com Ska Brasil, de Osasco, e Aster Brasil classificados, com 6 pontos cada. O Paraná terminou com 3 pontos.

A próxima fase passa a ser disputada no sistema de eliminatória simples.

O jogo foi transmitido pelo Paulistão Play – clique aqui para ver o VT do jogo.

O JOGO

O time paranaense, comandado pelo técnico Rodrigo Rojas, começou a partida com Brayan; Piter, Guizão, Gustavo e Mello; Iago e Davi; Biel, Molins e Gui Marques; Thierry.

Valendo a classificação para a segunda fase, a partida foi bastante equilibrada no primeiro tempo. Depois do goleiro Brayan salvar o Paraná, aos 4 minutos, foi o Tricolor que abriu o placar aos 11. Depois da grande jogada de Molins pela esquerda, Gui Marques apareceu livre para marcar o primeiro gol paranista.

Mas a resposta do Aster Brasil foi rápida. Aos 18, em saída de bola errada do time paranista, Dieguinho empatou para a equipe capixaba. O Tricolor não sentiu o gol e seguiu com mais posse de bola e propondo o jogo. Aos 24, Davi Bueno, em cobrança de falta, acertou a barreira e desperdiçou boa chance.

O castigo para o Paraná veio aos 35 minutos. Em cobrança curta de escanteio, a bola chegou até Breno, que cabeceou sem chances para Brayan e virou a partida para o adversário. A igualdade do time paranista quase veio no lance seguinte. Depois da jogada de Biel, Gui Marques recebeu livre e chutou em cima do goleiro a última boa chance da etapa inicial.

No segundo tempo, com o Aster Brasil jogando mais na defesa, o Paraná Clube teve o domínio da partida. Assim, passou a criar seguidas chances de empatar o duelo. A melhor chance de conseguir a igualdade veio aos 12 minutos. Gui Marques sofreu penalidade. Na cobrança, VH acertou a trave.

O time paranista sentiu um pouco a penalidade perdida e, mesmo com mais posse de bola, já não conseguia criar grandes oportunidades de marcar. Na reta final do jogo, o Tricolor quase empatou. Aos 35, Mello arriscou de fora da área e o goleiro adversário fez grande defesa. Até o final, o Paraná Clube lutou, tentou, mas não conseguiu evitar a derrota e se despediu da Copinha.