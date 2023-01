Invasão do gramado na Vila Capanema que provocou a punição (Crédito: Valquir Aureliano)

O Paraná Clube entrou com uma soliticação para que o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) altere a punição de ‘portões fechados’, ou seja, sem a presença de público, para liberação exclusiva para mulheres e crianças até 12 anos. Essa modificação da pena foi adotada para Athletico Paranaense e Coritiba, que também foram punidos com a perda de mando de campo.

Inicialmente, a dupla Atletiba teria que cumprir com o sistema de ‘portões fechados’. No entanto, o TJD-PR acatou pedido do jurídico dos dois clubes e modificou a punição, permitindo o acesso de mulheres e crianças, mediante a doação de 1 km de alimento.

O Paraná foi punido em 2022 com a perda de cinco mandos de campo. O clube vai cumprir na segunda divisão do Campeonato Paranaense, que deve começar em abril. A punição ocorreu porque torcedores invadiram o gramado na partida contra o União e tentaram agredir jogadores. Além da perda de mando, o clube pagou multa de R$ 35 mil.

A tendência é que o TJD-PR aceite o pedido do Paraná Clube. O Athletico cumpriu dois jogos dessa forma, recebendo na Arena 32.031 pessoas contra o Maringá e 37.197 pessoas contra o Foz. O Coritiba cumpriu uma partida e levou 8.871 mulheres e crianças no jogo contra o Aruko, no Couto Pereira. No total, mais de 70 toneladas de alimentos foram arrecadadas.

SEGUNDA DIVISÃO

A segunda divisão do Campeonato Paranaense ainda não tem datas definidas. A tendência é que inicie em abril. Os participantes são Andraus, Apucarana, Grêmio Maringá, Iguaçu, Laranja Mecânica, Patriotas, Paraná Clube, PSTC, Toledo e União.

A competição será disputada com a primeira fase em turno único, ou seja, com nove rodadas. O Paraná Clube terá cinco jogos em casa e quatro como visitante. O clube, portanto, não vai poder vender ingressos na primeira fase, cumprindo a pena de cinco mandos de campo nesse período.

Os quatro melhores da primeira fase avançam para as semifinais. Os dois finalistas garantem vaga na primeira divisão do Paranaense.

NOMENCLATURA

A segunda divisão do Paranaense tem esse nome desde 2007, quando Helio Cury assumiu a presidência da Federação Paranaense de Futebol. Os nomes ‘Divisão de Acesso’ e ‘Série Prata’ foram adotados na gestão de Onaireves Moura (1985 a 2007).