Paraná Clube e EATLETA assinam parceria (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube contará, para a temporada de 2023, com uma importante tecnologia voltada para a análise e gestão de dados dos seus atletas na disputa do Campeonato Paranaense 2ª Divisão. O Tricolor firmou uma parceria com o EATLETA, que possuí uma ferramenta de análise de desempenho que consegue monitorar todas as ações dos jogadores durante treinamentos e jogos. A empresa estampará sua marca no calção de jogo do clube.

O acordo foi firmado em reunião realizada na Sede da Kennedy, nesta quarta-feira (12), com membros do G5 do Conselho Gestor, com o analista de desempenho do Paraná Clube, Luiz Fernando de Paula, e com o CGO da EATLETA, André Uema, e Dyonata Laitener Ramos, CEO da empresa.

O analista de desempenho do Tricolor comentou da importância dessa parceria para o Paraná Clube na gestão de dados estatísticos dos jogadores durante treinamentos e jogos. Será, na verdade, mais uma ferramenta importante que vai contribuir na melhora da performance do Tricolor na disputa da competição estadual.

“A EATLETA vai nos apoiar com dados estatísticos e materiais em vídeo de partidas e treinamentos. Por exemplo, eles vão fornecer dados de chutes, posse de bola, mapa de calor e situações que nós não temos como gerir por nós mesmos. Eles vão conseguir ainda trazer ações positivas e negativas de cada atleta para fazermos um futuro banco de dados de todos os atletas do Paraná em partidas oficiais para possíveis tomadas de decisões futuras do departamento de futebol”, explicou Luiz Fernando de Paula.

EATLETA

O EATLETA foi lançado em março de 2022 inicialmente voltado para o futebol, de olho no mercado de quase 30 milhões de atletas amadores e profissionais no Brasil. A empresa já cadastrou mais de 17 mil atletas e 750 clubes, apenas em Curitiba e região.

“Essa parceria com Paraná Clube tem uma missão inicial, que é ajudá-lo a voltar para a elite do futebol Paranaense. Nossa ferramenta de Análise de Desempenho monitora todas as ações dos jogadores em campo, por meio de vídeo/análise, seja em treinamentos, jogos amistosos ou oficiais, permitindo a análise tática e técnica com relatórios interativos e highlights de todas as jogadas boas ou ruins gerando informações e scouts para o Paraná Clube avaliar com mais precisão cada ação de seus jogadores e adversários, permitindo entrar em campo melhor preparado, e sempre focado na vitória”, afirmou André.

“Essa parceria está apenas começando e pretendemos atender o Paraná Clube com tudo o que for necessário no que tange a tecnologia no futebol.Temos certeza que juntos voltaremos para as grandes competições do futebol nacional e também internacional”, finalizou.

Saiba mais sobre o EATLETA pelo site eatleta.com ou pelo instagram @eatleta.oficial.