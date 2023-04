Paraná Clube disputa jogo-treino com o Operário, no Germano Krüger (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube testou 17 dos 20 reforços contratados para 2023 no jogo-treino do último sábado, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, contra o Operário. O trabalho terminou com o placar de 2 a 2. O time da capital estreia na segunda divisão do Campeonato Paranaene no próximo domingo, dia 30, contra o Toledo, na Vila Capanema.

Nesse sábado, o técnico Marcão usou 19 jogadores. Os únicos remanescentes escalados foram o goleiro Felipe (39 anos, ex-Corinthians e Flamengo) e o meia-atacante Gui Marques (20 anos, revelado na base).

O Paraná começou o jogo-treino com Felipe; Luís Roberto, Alan Ferreira, Marcão e Rafael Furlan; Romário e Guilherme Pitbull; Romarinho, João Gabriel e Anderson Tanque; Liliu. Depois, no segundo tempo, entraram o centroavante Lucas Gadelha, o goleiro Matheus Almeida, o zagueiro Geovane, o meia-atacante Gui Marques, o lateral-direito Radeche, o lateral-esquerdo Thauã, o ponta Luan Kakim e o volante Weverton.

OS 20 REFORÇOS JÁ CONFIRMADOS

Goleiro: Cláudio Vitor (Avaí) e Matheus Almeida (Comercial-SP)

Zagueiro: Marcão (ex-Athletico), Geovane (ex-Coritiba), Julio Vaz (São Joseense), Luiz Eduardo (Comercial-SP) e Alan Ferreira (Patrocinense)

Lateral–direito: Radeche (Bandeirante-SP) e Luís Roberto (Comercial-SP)

Lateral–esquerdo: Thauã (Serra Branca-ES) e Rafael Furlan (Patrocinense-MG)

Volante: Weverton (Inhumas-GO), Guilherme Pitbull (Comercial-SP) e Romário (Comercial-SP)

Ponta: Anderson Tanque (São Joseense) e Luan Kakim (Parnahyba-PI)

Meia: Romarinho (Maracanã-CE) e João Gabriel (Matonense-SP)

Centroavante: Liliu (Levadia-EST) e Lucas Gadelha (Monte Azul-SP)

JOGO-TREINO

No primeiro tempo, com as duas equipes utilizando suas formações titulares, a partida terminou empatada em 1×1. O Paraná Clube abriu o placar logo no primeiro minuto com Romarinho, após jogada do ponta Anderson Tanque. O Operário empatou aos 15 minutos, com Dudu. O

Na etapa final, o Paraná fez o segundo gol com Lucas Gadelha, após boa jogada de Romarinho e assistência de Rafael Furlan. O Operário empatou já na reta final do jogo-treino com Amorim, depois de escanteio.

“Gostei muito do comportamento dos atletas. A gente sabia que o Operário iria nos pressionar. Melhoramos durante a semana com relação ao primeiro jogo-treino. Temos ainda alguns pontos a acertar nesta semana para chegarmos ainda melhor para a nossa estreia”, disse o técnico Marcão.

O Operário começou o jogo-treino com Rafael Silva; Jonathan Costa, Paulo Sergio, William Machado, Hipólito, Ferreira, Kayky, Dudu, Felipe Augusto, Oller e Rafhael Lucas.