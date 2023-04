Luiz Eduardo (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou mais uma contratação e já acumula 11 reforços para a temporada 2023. O último nome confirmado pelo clube é do zagueiro Luiz Eduardo, de 29 anos, que defendeu o Comercial, de Ribeirão Preto, na segunda divisão do Campeonato Paulista (Série A2).

Luiz Eduardo foi revelado pelo São Paulo. Em 2011, no seu primeiro ano como profssional, o zagueiro disputou 17 jogos pelo clube paulista (11 no Brasileirão).

Antes de Luiz Eduardo, o clube divulgou as chegadas dos goleiros Cláudio Vitor (Avaí) e Matheus Almeida (Comercial-SP), zagueiros Marcão (ex-Athletico) e Geovane (ex-Coritiba), do lateral-direito Radeche (Bandeirante-SP), do lateral-esquerdo Thauã, do volante Weverton (Inhumas-GO), do ponta/lateral Anderson Tanque, do meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE) e do ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI).

O Paraná Clube estreia na temporada 2023 em 29 de abril, quando começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

BASE

Além dos contratados, o Paraná conta com três promovidos dos juniores: o zagueiro Guizão (20 anos), o meia Molins (20 anos) e o ponta Gui Marques (20 anos). O volante Miranda (21 anos) seria aproveitado, mas sofreu lesão na Copa São Paulo de Juniores e está em recuperação.

RETORNO

O goleiro Felipe, 39 anos, ex-Flamengo e Corinthians, disputou a Série D de 2022 pelo Paraná e retornou ao clube paranaense agora em março, após defender o Capital-DF por empréstimo.

LUIZ EDUARDO

“Estou muito feliz pela oportunidade e pela chance de vestir essa camisa tão pesada e de tanta história no futebol brasileiro. Agradeço a confiança da diretoria, do Marcão (técnico), para que possamos fazer uma grande parceria e o Paraná possa alcançar os objetivos, que é subir para a primeira divisão, e conseguir ser campeão desse campeonato”, afirmou o zagueiro, para o site oficial do clube. “O Paraná com a torcida grandiosa que tem, com a estrutura que tem, com o nome que tem, merece estar na primeira divisão do Paranaense e disputando as principais divisões do futebol brasileiro. Merece tudo o que o futebol brasileiro nos proporciona. Por isso, com humildade, responsabilidade e força vamos alcançar os objetivos do clube e, se Deus quiser, colocar o Paraná em lugares mais altos”, disse.

CARREIRA

Luiz Eduardo iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo. Passou ainda por Náutico, Athletico Paranaense, Boa Esporte, Rio Claro, Juventude, Gil Vicente (Portugal), Portuguesa Santista, Luverdense, Votuporanguense, Água Santa e Uberaba.

LUIZ EDUARDO

Nome completo: Luiz Eduardo Félix da Costa

Apelido: Luiz Eduardo

Idade: 29 anos

Posição: Zagueiro

Peso: 82 kg

Altura: 1,85m

Clubes: São Paulo, Náutico, Athletico, Boa Esporte, Rio Claro, Juventude, Gil Vicente-POR, Portuguesa Santista, Luverdense, Votuporanguense, Água Santa, Uberaba e Comercial-SP