Renan comemora gol do Paraná Clube: artilheiro da competição (Crédito: Divulgação/Paraná Clube/Rui Santos)

O Paraná Clube Futsal segue com 100% de aproveitamento na terceira divisão do Campeonato Paranaense de Futsal, a Série Bronze. Na noite de sábado (22), venceu por 9 a 7 o Pinhais Futsal, no Ginásio Tancredo Neves, em Pinhais, e lidera o Grupo E com três vitórias em três rodadas.

O pivô Renan, do Paraná Clube, com oito gols em três jogos, é o artilheiro da competição. Ele é filho de Castorzinho, que começou no futsal e virou meio-campista de destaque no futebol de campo, defendendo Coritiba e Athletico Paranaense.

“A torcida tricolor deu um show a parte e fez com que a equipe praticamente jogasse em casa na partida”, disse o site oficial do Paraná Clube.

O JOGO

Clique aqui para assistir ao jogo, no Youtube do Paraná Clube. Só no primeiro tempo foram nove gols. Depois de ver o Pinhais Futsal abrir dois gols de vantagem, o time paranista conseguiu a virada rapidamente com gols de Bruninho, Renan e Gui duas vezes. Mas ainda no primeiro tempo o time da casa chegou a igualdade mais uma vez. Só que faltando dez segundos para o final da etapa inicial, Bruninho marcou o quinto.

No segundo tempo, Willian marcou o sexto gol do time paranista. Mas o Pinhais não desistiu e fez o quinto. Melhor em quadra e com domínio sobre o adversário, o Tricolor marcou mais duas vezes com Renan e Bruninho. De maneira errada, a arbitragem expulsou o goleiro Dudu e Gabriel, que tinha saído machucado, precisou jogar no sacrifício.

O jogo pegou fogo na reta final. O Pinhais chegou ao sexto gol a 6 minutos do fim. Mas Renan marcou o nono gol do Tricolor e encaminhou a vitória. Ainda no final, o time da casa marcou o sétimo, mas não evitou a terceira vitória em três jogos do Tricolor na competição estadual.

Depois de dois jogos fora de casa, o Paraná Clube Futsal volta a jogar na Sede da Kennedy no próximo sábado, dia 29, às 18h30, diante do Rio Branco de Paranaguá. Os ingressos já estão à venda, por R$ 10. Clique aqui para saber mais.