Paraná Clube x Patriotas, em jogo-treino (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

Na reta final de preparação para a disputa do Campeonato Paranaense 2ª Divisão, o Paraná Clube realizou, na manhã deste sábado (15), o primeiro jogo-treino deste ano. A atividade foi realizada no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras, e o técnico Marcão conseguiu observar a movimentação da equipe e testar algumas formações durante a partida.

O Paraná Clube não divulgou as escalações, nem a lista de jogadores utilizados no jogo-treino.

“O jogo-treino serve para que a gente possa dar ritmo para a equipe. Pela primeira vez abri o campo 10 contra 10. Estava trabalhando mais a parte tática e defensiva. Agora as duas últimas semanas serão destinadas para a construção. Precisamos melhorar, mas o objetivo do jogo-treino é ver o que precisamos melhorar, expor os atletas e dar ritmo de jogo. São situações diferentes, com imprevisibilidade. Surgiram algumas na parte defensiva, mas conseguimos nos portar bem. Erros apareceram, mas eles corrigiram. Sabemos que precisamos melhorar e a parte da construção está planejada e projetada para as duas últimas semanas”, avaliou o treinador.

O time paranista venceu o jogo-treino contra o Patriotas por 1×0 com um gol marcado pelo centroavante Liliu ainda no primeiro tempo. Fundado em 2020, o Patriotas é de Curitiba e também vai disputar a segunda divisão estadual em 2023.

Agora, o time paranista vai fazer mais uma movimentação no próximo sábado (22), diante do Operário, em Ponta Grossa. O Fantasma disputará a Série C do Brasileiro neste ano.

“É um adversário mais forte. Vamos sofrer um pouco mais, mas será bom para sabermos o nível que estamos defensivamente. Mas hoje gostei da vontade, da dedicação e do foco dos atletas. Precisamos melhorar, mas estamos no caminho certo. Até a estreia, daqui duas semanas, vamos melhorar muito e, no decorrer do campeonato, vamos ganhar ritmo de jogo e a tendência é de que as coisas melhorem”, finalizou Marcão.