Torcida invade gramado da Vila Capanema (Crédito: Valquir Aureliano)

O Paraná Clube viveu mais um ano trágico em 2022. No Campeonato Paranaense, amargou um rebaixamento para a segunda divisão. Na Série D do Campeonato Brasileiro, caiu nas oitavas de final e ficou sem calendário nacional garantido em 2023. Fora de campo, a diretoria seguiu lutando para solucionar a dívida de R$ 147 milhões (valores divulgados no balanço financeiro de 2021) e, até o fim do ano, nenhum sinal positivo de mudança nesse cenário.



























Policias tentam conter a invasão do gramado da Vila Capanema (Crédito: Valquir Aureliano)

Pancadaria no gramado da Vila Capanema (Crédito: Valquir Aureliano)

Pancadaria no gramado da Vila Capanema. (Crédito: Valquir Aureliano)

Pancadaria no gramado da Vila Capanema (Crédito: Valquir Aureliano)

Invasão do gramado da Vila Capanema (Crédito: Valquir Aureliano)

Omar Feitosa (Crédito: Robson Mafra)

Vila Capanema (Crédito: Valquir Aureliano)

André Krobel e Pablo Thomaz comemoram gol sobre o Azuriz (Crédito: Valquir Aureliano)

Paraná x São Joseense (Crédito: Du Caneppele)

Paraná Clube x Operário (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcida do Paraná Clube na Vila Capanema (Crédito: Valquir Aureliano)

O goleiro Felipe (Crédito: Robson Mafra)

Torcida do Paraná Clube na Vila Capanema (Crédito: Robson Mafra)

Paraná Clube x Pouso Alegre, pelas oitavas da Série D, na Vila Capanema (Crédito: Valquir Aureliano)

Em campo, a aposta dos dirigentes em 2022 era o técnico Jorge Ferreira, 39 anos. Funcionário do clube desde 2012, com passagens por várias funções no departamento de futebol, ele já vinha comandando a equipe principal na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, quando o rebaixamento já parecia inevitável.

Sem poder financeiro, o clube montou um elenco modesto para o Paranaense, com jogadores de baixos salários e sem destaque no mercado da bola. O desempenho em campo foi pífio. Jorge Ferreira deixou o cargo após cinco rodadas (uma vitória e quatro derrotas).

Rodrigo Cascca (43 anos, ex-Toledo e Maringá) assumiu em seguida e conseguiu piorar a performance. Só somou um ponto em seis rodadas e amargou o rebaixamento para a segunda divisão estadual. No jogo derradeiro – derrota por 3 a 1 para o União Beltrão, na Vila Capanema, torcedores invadiram o gramado e tentaram agredir jogadores.

Na Copa do Brasil, eliminação com derrota para o Pouso Alegre já na primeira fase. Cascca deixou o clube e foi substituído por Omar Feitosa, 55 anos, que já havia trabalhado no Paraná Clube como preparador físico e vinha de bons trabalhos como auxiliar de Cuca no Santos e no Palmeiras.

O elenco foi reformulado, com reforços para todos os setores. Na primeira fase, o time foi muito consistente defensivamente — só sofreu oito gols em 14 jogos — e se manteve sempre dentro da zona de classificação (quatro primeiros lugares). No entanto, ficou evidente a falta de poder ofensivo. Terminou em 2º lugar do grupo, atrás apenas do São Bernardo.

No mata-mata, eliminou o FC Cascavel nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0. Em seguida, eliminação nas oitavas de final, com empate em casa com o Pouso Alegre e derrota em Minas Gerais por 1 a 0.

A eliminação ocorreu em agosto e o Paraná mergulhou num cenário de incertezas a partir dali. O próximo calendário previsto para o clube é a 2ª divisão do Campeonato Paranaense, com início em abril de 2023. O clube não tem competições nacionais oficiais em 2023. Está fora da Copa do Brasil. E, para voltar à Série D do Brasileiro, precisa antes retornar à 1ª divisão estadual.

OS TÉCNICOS DO PARANÁ CLUBE EM 2022

JORGE FERREIRA

5 jogos

1 vitória

0 empate

4 derrotas

20% de aproveitamento

RODRIGO CASCCA

7 jogos

0 vitória

1 empate

6 derrotas

5% de aproveitamento

OMAR FEITOSA

18 jogos

6 vitórias

8 empates

4 derrotas

48% de aproveitamento