Vila Capanema (Crédito: Franklin de Freitas)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou nessa quinta-feira (dia 30) o pedido do Paraná Clube para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O clube paranaense tentava ficar com uma das 64 vagas da competição após as desistências de Caldense e Villa Nova. Após as desistências, a Federação Mineira de Futebol (FMF) indicou o Patrocinense.

O Paraná Clube argumentou que tinha direito à vaga porque era a equipe com melhor posição no ranking da CBF entre os times foras das quatro divisões. No entanto, o STJD entendeu que a vaga pertencia à Federação Mineira.

Com isso, o Paraná segue apenas com a segunda divisão do Paranaense no calendário da temporada 2023. A competição começa em 29 de abril.

Para retornar à Série D do Campeonato Brasileiro, o clube precisa primeiro voltar à primeira divisão estadual. As vagas para a quarta divisão nacional são distribuídas para os melhores paranaenses da elite estadual. No passado, competições paralelas da Federação Paranaense de Futebol, como a Taça FPF – clique aqui para saber mais.