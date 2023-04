Futsal do Paraná Clube (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O time de futsal do Paraná Clube passou por um susto no último domingo (dia 16) à noite. A van que transportava os jogadores colidiu com uma mureta e tombou perto do trevo de Paulo Frontin, a 200 km de Curitiba.

“O Paraná Clube Futsal informa que, na noite deste domingo (16), a van que transportava a equipe de volta para Curitiba depois do jogo diante do Sfinge, em União da Vitória, sofreu um pequeno acidente próximo ao trevo de Paulo Frontin. Informamos que todos os atletas e membros da comissão técnica estão bem e ninguém precisou ser hospitalizado. Toda a delegação já está retornando para Curitiba em outro transporte fornecido pela empresa contratada”, informou o Paraná Clube, no domingo à noite.

O Paraná Clube Futsal jogou em União da Vitória no domingo e venceu por 7 a 2, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze. O time, que estreou com vitória em casa, volta a jogar no dia 29 (sábado), contra o Rio Branco de Paranaguá, na Sede da Kennedy.