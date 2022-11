Luan (Divulgação/Paraná Clube)

O sonho que surgiu ainda quando criança foi alcançado, vivido intensamente por longos 17 anos de profissão, mas que agora chega ao fim. Luan Scapolan, 33 anos, volante que passou as últimas quatro temporadas no Paraná, anunciou nessa quinta-feira (dia 3) sua aposentadoria dos gramados.

Cria do São Paulo, onde ficou oito anos e fez sua estreia no profissional, ele também defendeu as cores de Red Bul Bragantino, Audax, Juventude e Avaí, onde estava antes de desembarcar no Paraná Clube. Pelo time catarinense, aliás, conquistou dois acessos para a Série A do Brasileirão. Luan Scapolan também jogou em Portugal, pelo Gil Vicente, e Akhisar, da Turquia, sendo comandado pelo ex-lateral-esquerdo da seleção Roberto Carlos.

Mesmo com ‘um grande frio na barriga’, Luan explicou a decisão de pendurar as chuteiras. “Por mais que seja uma decisão que eu já estava amadurecendo ainda desde o ano passado, é engraçado pois dá um medo, dá um grande frio na barriga. Eu simplesmente vivo como um atleta profissional de futebol há quase 20 anos, é muita coisa. Até por isso é desgastante, é difícil. Mas é a decisão correta, meu corpo não aguenta mais e encerro minha carreira com um sentimento gigantesco de gratidão ao futebol e a todos os clubes que passei”, afirmou.

Agora enfim ficar longe do futebol? Nada disso. Nesse primeiro momento, Luan já sabe qual caminho quer seguir. “Vivi muitas experiências que com certeza serão extremamente úteis agora. Quero e vou seguir no futebol, não tem como largar, é minha paixão, foi minha vida. Quero auxiliar agora os atletas sendo um agente sério, dedicado, pois sei a importância da função quando ela é bem realizada, pautada pela ética. Meu maior objetivo é contribuir positivamente na vida dos atletas, utilizando minhas vivências e relacionamentos para potencializar seus resultados”, declarou.

Luan chegou ao Paraná Clube em 2019, quando disputou sete partidas pelo clube. Passou a sofrer com lesões nos anos finais da carreira e pouco jogou. Em 2020, apenas dez partidas. Em 2021, somente três jogos. E, por fim, em 2022, mais nove jogos. Nas últimas temporadas, chegou a ser utilizado como zagueiro.