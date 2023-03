As irmãs gêmeas Ana e Helena Mees, de 17 anos, conquistaram medalhas de ouro nos 3000m e 1500m rasos, respectivamente, e destacaram a atmosfera do campeonato. (Crédito: Divulgação/Ana e Helena/Arquivo pessoal)

Estudantes paranaenses subiram ao pódio do Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo, realizado em pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, nesta semana, em Brasília. O Paraná se sagrou campeão geral no masculino, com 68 pontos, seguido de São Paulo (63) e Santa Catarina (61). No feminino, as paranaenses ficaram com o vice-campeonato, somando 77 pontos, atrás apenas de São Paulo (96). A competição aconteceu de segunda a quinta-feira (20 a 23).

A Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDE-PR), em parceria com a Secretaria do Esporte do Paraná, enviou uma delegação de 12 atletas, de 10 escolas públicas e duas particulares. A competição faz parte da seletiva para o Mundial Escolar, a ser disputado em agosto, no Rio de Janeiro

Chamou a atenção na competição o desempenho das gêmeas Ana e Helena Mees, de 17 anos, que conquistaram medalhas de ouro. Helena correu os 1.500 metros em 4 minutos e 40 segundos. Ana completou os 3.000 metros em 10 minutos e 38 segundos.“Foi uma experiência muito especial, com vários estados diferentes competindo”, disse Ana. “Tivemos o incentivo de todos, a interação foi muito importante”, complementou Helena.

Alunas do último ano do ensino médio do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, elas venceram as provas de meio fundo do torneio nacional pelo segundo ano consecutivo. Ana foi bolsista do programa Geração Olímpica e Paralímpica, do Governo do Estado, em 2022, e Helena, em 2020 e 2022. O programa contempla técnicos e atletas de todos os níveis com bolsas financiadas pela Copel para apoiá-los em suas atividades e, também, descobrir novos talentos.

Rayssa Ramos, medalhista de ouro no lançamento de disco, aprovou a experiência e o nível das provas. “Ontem fiz uma boa marca na prova do lançamento do disco, conquistei a medalha de ouro e pontos para nossa delegação. A competição foi incrível”, disse.

As provas foram aplicadas na Divisão de Educação Física do Comando Militar do Planalto, na Divisão de Educação Física, e contaram com 324 participantes de todos os estados e do Distrito Federal. Cada atleta participou de, no máximo, duas provas individuais, combinando entre corridas, saltos, arremessos e lançamentos. No total, mais de 550 pessoas participaram, incluindo técnicos, dirigentes e árbitros.

RESULTADO – O resultado das competições de atletismo leva em conta o nível técnico das equipes e atletas no decorrer das disputas, sendo posicionados de acordo com o desempenho nas etapas, em séries ouro, prata e bronze. Esse método permite que a disputa final se dê entre equipes de níveis técnicos iguais.

Confira os medalhistas paranaenses:

Série Ouro

Medalhas de ouro:

3000 metros – Ana Mees

1500 metros – Helena Mees

Lançamento de disco – Rayssa Ramos

Lançamento de martelo – Kimberly de Souza

400 metros com barreiras – Amanda Miranda

400 metros com barreiras – Ruan Miguel

Salto Triplo – Eric Guedes

Medalhas de prata:

Lançamento de martelo – Jorge Cordeiro

200 metros – Mateus Geronimo

Salto Triplo – Ana Corassini

Medalha de bronze:

Salto em Altura – Gabriel Tavares

Série Prata

Medalhas de ouro:

100 metros com barreiras – Gabriel Tavares

Medalhas de prata:

Salto em distância – Mateus Geronimo

Medalhas de bronze:

Salto em distância – Ruan Miguel

Lançamento de disco – Ana Mees

Série Bronze

Medalhas de bronze:

Salto em distância – Amanda Miranda