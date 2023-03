Muffato (Crédito: Divulgação/Tiago Guedes)

O ex-aposentado Pedro Muffato, de 82 anos, será o pole position da etapa de abertura da Fórmula Truck, a ser disputada neste domingo, em Guaporé, no Rio Grande do Sul, com largada será às 14 horas. Depois de poupar seu Scania nos últimos treinos livres, o piloto paranaense foi o mais rápido no treino classificatório e confirmou a pole position o Top Qualyfing, quando fez o tempo de 1m33s030.

Muffato chegou a anunciar a aposentadoria, mas decidiu voltar às pistas. Clique aqui para saber mais.

A primeira fila terá dobradinha paranaense e competidores da categoria GT Truck, com Muffato, de Cascavel, em primeiro; e João Batista dos Santos Filho, de Colombo, na segunda colocação, com 1m33s951. A segunda fila será catarinense. Em terceiro larga o campeão Rogério Agostini, de São Miguel do Oeste, com 1m34s287, enquanto que Léo Barranacher, de Balneário Camboriú, será o quarto, com 1m34s495.

Os competidores da categoria F-Truck demostraram que estarão fortes na temporada 2023. Eles ocuparão a terceira e quarta fila do grid de largada. O gaúcho Rafael Fleck conquistou a pole da categoria no Top Qualyfing e sairá na quinta colocação do grid de largada, com 1m35s318. Ao seu lado larga o paulista Lazaro Donizete, com 1m35s324. O paranaense Márcio Rampon, campeão da categoria Bomba Injetora no ano passado, abre a quarta fila, com 1m37s592, na sétima posição. Ao seu lado, na oitava colocação, sai o paranaense Carlos Conci, com 1m37s611. Conci foi a boa surpresa deste sábado, pois em sua segunda participação na Fórmula Truck já figura nas primeiras fila do grid de largada. Ele é uma das estrelas dos shows de manobras radicais das arrancadas de tratores de Maripá, no Paraná.

Neste ano a Fórmula Truck terá as categorias GT Truck e F-Truck. Na categoria GT Truck estarão os caminhões com motores eletrônicos, com 800cc, mais 10% de tolerância. Já a categoria F-Truck abrigará os caminhões motores com bomba injetora, com potência de 700cc, mais 10% de tolerância.

A Fórmula Truck tem promoção e organização de Gilberto Hidalgo, supervisão das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo; patrocínio da JK Tyre e Silvercap, e apoio da Meritor, Eckisiel e Platodiesel.

Grid de largada da Fórmula Truck em Guaporé

1º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), GT Truck, Scania, 1m33s030

2º) João Batista dos Santos Filho (Colombo-PR), GT Truck, Mercedes-Benz, 1m33s951

3º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), GT Truck, Mercedes-Benz, 1m34s287

4º) Leonardo Barramacher (Balneário Camboriú-SC), F-Truck, Volvo, 1m34s495

5º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), F-Truck, Scania, 1m35s318

6º) Lazaro “Zetti” Donizete (São João da Boa Vista-SP), F-Truck, Volkswagen, 1m35s324

7º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), F-Truck, Scania, 1m37s592

8º) Carlos Conci (Cafelândia-PR), F-Truck, 1m37s611

9º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Katueté/Paraguai), GT Truck, Scania, 1m35s133

10º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), GT Truck, Scania, 1m35s440

11º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), GT Truck, Scania, 1m35s175

12º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP, GT Truck, Protótipo, 1m36s175

13º) Sandro Abelardo Pinheiro (Itapema/SC), GT Truck, Mercedes-Benz, 1m36s208

14º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), GT Truck, Volvo, 1m37s497

15º) Dario do Amaral Silva (Pindamonhangaba-SP), GT Truck, Scania, 1m37s828

16º) Vandercesar Penques (Ponta Grossa-PR), GT Truck, Mercedes-Benz, 1m37s873

17º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), F-Truck, Scania, 1m38s463

18º) Túlio Bendo (Ermo-SC), F-Truck, Scania, 1m38s610

19º) Valdinei dos Santos (Cascavel-PR), GT Truck, Mercedes-Benz, 1m40s202

20º) Lisarb Luiz Benato (Canoas-RS), GT Truck, Scania, 1m41s811

21º) Robson Pitta de Oliveira (Curitiba-PR), F-Truck, Ford, 1m47s487

22º) Jorge Ribeiro (Pelotas-RS), GT Truck, Scania, 1m56s945

23º) Cléber Fonseca (Cascavel-PR), F-Truck, Volvo, sem tempo

Programação de domingo

09h00 às 09h20 – Warn-up

09h30 às 10h30 – Visitação de box

10h40 às 11h25 – Desfile dos pilotos

10h40 às 11h25 – Desfile de carros antigos

11h30 às 12h00 – Show macarrão e Zé Delavi

12h00 às 13h00 – Visitação de box

13h30 às 13h40 – Homenagens

13h40 às 13h45 – Execução hinos – RS e Nacional

13h50 – Placa de 5 minutos

13h55 – Volta de apresentação

14h00 – Largada da 1ª bateria

14h40 – Largada da 2ª bateria

15h20 – Cerimonia de pódio

Calendário da Fórmula Truck para 2023

1ª etapa – 12 de março – Guaporé (RS)

2ª etapa – 16 de abril – Rivera (Uruguai0 – A confirmar

3ª etapa – 21 de maio – Cascavel (PR)

4ª etapa – 25 de junho Londrina (PR)

5ª Etapa – 23 de julho – São Paulo (SP)

6ª etapa – 15 de outubro – Guaporé (RS)

7ª Etapa – 2 de dezembro – Cascavel (PR)

8ª Etapa – 3 de dezembro – Cascavel (PR)