Felipe Gonçalves puxa a fila (Crédito: Divulgação/2soul Photo)

O piloto da equipe Texx PSBK, o paranaense Felipe Gonçalves, 22 anos, é um dos destaques do início da temporada da SuperBike Brasil, o maior e mais disputado Campeonato das Américas e figura hoje entre os cinco maiores do mundo.

Atual campeão na categoria SuperSport 600 cc, o londrinense fez bonito terminando em primeiro lugar na primeira etapa e quer repetir a dose na segunda, em Interlagos, nos dias 7 e 8 de abril.

“Esse ano já abrimos com chave de ouro e a expectativa é grande para buscar o bicampeonato”, diz Felipe que pilota motos desde os 11 anos de idade.

Ele é um dos 12 pilotos da equipe Texx PSBK que tem ainda como campeão brasileiro na categoria Evolution 1000 cc em 2020, André Veríssimo.

Criada há 12 anos, a PSBK conta com a experiência do chefe da equipe, Paulo Henrique Imes, mais conhecido como Paulinho Superbike, por ter uma vida dedicada à modalidade. Ele trabalhou como mecânico no circuito inglês e circuito mundial de motos, antes de trazer seu no hall de fora do Brasil para montar a equipe em Londrina.

“A parceria não poderia ter dado mais certo, pois são marcas respeitadas e consagradas juntas em um dos maiores campeonatos das américas. A visibilidade e a admiração só crescem. A equipe TEXX PSBK é uma das maiores e a cada dia mais profissional, o que gera desejo de consumo e experiência a todos os amantes de motovelocidade, explica Juliane Meira Bueno, líder de marketing da Laquila, detentora da marca Texx e maior distribuidora de peças e acessórios para motos da América Latina.

Hoje a PSBK é uma referência da categoria com 298 mil seguidores no Instagram e 441 mil no Youtube.

Aprimoramento

A parceria que já dura três anos vai além dos bons resultados nas pistas. Com a experiência dos treinos e das corridas, os pilotos da equipe contribuem para o aprimoramento dos equipamentos da marca os tornando mais seguros e confortáveis.

“Quando começamos o projeto com a PSBK em 2021 estávamos em processo de desenvolvimento da nossa linha pista, e como em todos os nossos produtos, procuramos ofertar o que há de melhor em tecnologia, segurança e conforto, e assim ninguém melhor que pilotos profissionais para testarem e comprovarem a qualidade. Nasceu ali um projeto cheio de paixão, trocas e avanços”, conta Juliane Bueno.

A troca de informações e a reciprocidade com o patrocinador foi ideal para dar bons frutos para ambos os parceiros. “Dessa forma nós temos os melhores equipamentos para as corridas com peças que ajudamos a desenvolver”, comemora Paulinho.