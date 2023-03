Cartaz da luta (Crédito: Divulgação/ImortalFC)

Ex-campeão do SFT na divisão dos médios, Irwing King Kong está de volta ao Brasil depois de uma passagem pelo ACA MMA, evento russo no qual fez 7 lutas. O atleta paranaense de 34 anos fará uma das principais lutas do Imortal FC 12, evento que vai misturar rock com MMA e que acontece neste sábado (dia 18) na cidade de Curitiba. O lutador terá pela frente Edvaldo de Oliveira “Gameth”, um veterano nas artes marciais mistas, e que venceu duas de suas últimas 3 lutas no cage.

“É uma luta entre duas pessoas muito experientes. Claro que ele é bem mais, tem mais que o dobro de lutas que eu, mas isso não vou deixar pesar lá em cima. Mudei algumas coisas do camp, das últimas lutas e tenho certeza que um novo Kong versão 2023 está vindo por aí. Fiz um ótimo camp, junto ao meu irmão e treinador Iuri e a parte física é invejável aos comandos de Madison Filho. Então não tem muito o que falar, apenas que esse ano estarei lutando muito, e esse muito em todos os lados, bastante lutas, bastante show, e sempre sobrando em qualquer luta”, declarou Kong ao falar sobre o retorno ao Brasil e o duelo contra Gameth.

Natural da cidade de Ivaiporã, no Paraná, Irwing soma no cartel 17 vitórias na carreira desde que estreou como profissional. O lutador que já lutou em 5 divisões diferentes no cage retorna a divisão dos médios, categoria no qual o consagrou como campeão do SFT, e número 1 do Ranking Nacional de MMA no peso-médio e peso-por-peso há alguns anos. Querendo mostrar todo o seu potencial, e retomar os tempos áureos, Irwing garantiu que estará melhor do que nunca:

“Esse Irwing novo vem junto com a famosa canção de Belchior – Sujeito de Sorte. “Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”. “Então não percam, dia 19, após 5 anos estarei de volta lutando em Curitiba e dando o show que o público gosta”, finalizou.

Além de Irwing, o evento ainda vai contar com ex-atletas do UFC como John Alan, Lara Procopio e Kalindra Faria.