(Foto: Divulgação)

Arthur Miguel dos Santos Ferreira, paratleta de 17 anos apoiado pelo Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba, começa 2023 encarando um grande desafio. Neste fim de semana, Arthur participa do 1° Campeonato Brasileiro Sub-20 de Natação do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O atleta vai disputar três provas: 200m medley, 50m livre e sua especialidade, os 50m borboleta. Todas elas com grandes possibilidades de trazer medalhas. Arthur Miguel conquistou dois ouros (50m borboleta e 50m livres) no último Parajaps, disputado em Londrina em novembro do ano passado, e agora a expectativa é fazer bonito no brasileiro.

“Estou muito confiante, tenho tido bons resultados nos treinos e nos últimos campeonatos fui bem, assim pretendo trazer mais medalhas pra Curitiba.” disse Arthur Miguel

Com displasia óssea (nanismo), Arthur nasceu dia 26 e julho de 2005, no bairro Alto Boqueirão, e desde 6 anos de idade a água faz parte da sua vida. Com o passar dos anos vem conquistando bons resultados participando de competições como a Copa Curitiba, Jogos Paranaenses e convocado para as Paralimpíadas Escolares Brasileiro em 2019, 2021 e 2022, Parajaps em 2021 e 2022 e Meeting de Natação em 2021 e 2022.

Mas o objetivo do Arthur é maior e ele segue trabalhando e treinando pesado para chegar em sua primeira paraolimpíada, que irá acontecer em Paris, em 2024.

“Esse é o objetivo, chegar na paraolimpíada do ano que vem. Ainda é necessário muito treinamento e dedicação para conquistar a vaga, mas é para isso que estou trabalhando”, disse Arthur.