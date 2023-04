O Paris Saint-Germain perdeu para o Lyon por 1 a 0 em pleno Parque dos Príncipes, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Com isso, viu cair para seis pontos a diferença para Lens e Olympique de Marselha, principais concorrentes ao título.

A segunda derrota consecutiva na competição deixou o PSG com 66 pontos, contra 60 de Lens e Olympique de Marselha. Em quarto, o Monaco tem 57. Já o Lyon aparece na nona posição, com 44.

Sem Neymar, Christophe Galtier apostou em um PSG com três zagueiros e um meio de campo mais marcador com Sanches, Verratti e Vitinha. Com isso, Messi e Mbappé ficaram isolados no ataque. Apesar disso, o PSG criou as principais chances do primeiro tempo com a bola rolando.

Aos quatro minutos, Vitinha recebeu dentro da área e jogou por cima do gol. Mbappé também chegou com perigo, logo na sequência, mas também errou o alvo. Do outro lado, o Lyon se preocupou em anular Messi e os demais pontos fortes do adversário, mas chegou a ter um pênalti marcado a seu favor após Donnarumma cometer falta em Lacazette.

O próprio atacante foi para a batida, mas carimbou a trave para a sorte do PSG, que esboçou uma pressão final, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

No segundo tempo, o Lyon voltou mais atento e resolveu arriscar. A tática deu certo. O PSG foi surpreendido aos dez minutos. Kumbedi recebeu uma bola invertida por Thiago Mendes e cruzou para Barcola colocar no contrapé de Donnarumma e fazer 1 a 0.

Em vantagem, o Lyon recuou a marcação e não deixou o PSG responder. O líder do Campeonato Francês esteve apático e novamente sentiu a ausência de Neymar. Com isso, a equipe visitante comemorou três pontos importantes na tabela de classificação.

Ainda neste domingo, o Monaco (4º) derrotou o Strasbourg (16º) por 4 a 3 em um dos jogos mais emocionantes da rodada. Já o Reims (7º) venceu o Nantes (14º) por 3 a 0. O Lille (5º) também brilhou ao fazer 3 a 1 no Lorient (10º).

Quem também venceu foi o Brest (15º), que fez 3 a 1 no Toulouse (13º), enquanto o Clemont (12º) aplicou 2 a 1 no Ajaccio (19º). Por fim, o lanterna Angers (20º) ficou no 1 a 1 com o Nice (8º).